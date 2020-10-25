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18:47 (мск), источник: ТАСС

«Химки» победили «Ростов» в матче чемпионата России по футболу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 октября. /ТАСС/. «Химки» обыграли «Ростов» со счетом 2:0 в гостевом матче 12-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Ростов-Арене».

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Источник: ИТАР-ТАСС

Оба мяча были забиты в компенсированное ко второму тайму время. Отличились полузащитник Резиуан Мирзов (90+1) и защитник Брайан Идову (90+4).

На 20-й минуте матча в ворота «Ростова» был назначен пенальти, однако после помощи системы видеоассистента рефери (VAR) главный арбитр Василий Казарцев отменил это решение и показал желтую карточку за симуляцию Мирзову.

Ростов (Ростов-на-Дону)

Полузащитник «Ростова» Роман Еременко получил вторую желтую карточку на 71-й минуте встречи и был удален с поля.

Химки (Химки)

«Ростов» располагается на шестом месте турнирной таблицы РПЛ, набрав 20 очков. «Химки» идут на 14-м месте, имея в активе 9 очков. В следующем туре ростовчане 31 октября сыграют на выезде против московского «Спартака», «Химки» 1 ноября встретятся дома с петербургским «Зенитом».

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