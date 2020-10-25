«Химки» победили «Ростов» в матче чемпионата России по футболу

Оба мяча были забиты в компенсированное ко второму тайму время. Отличились полузащитник Резиуан Мирзов (90+1) и защитник Брайан Идову (90+4).

На 20-й минуте матча в ворота «Ростова» был назначен пенальти, однако после помощи системы видеоассистента рефери (VAR) главный арбитр Василий Казарцев отменил это решение и показал желтую карточку за симуляцию Мирзову.

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Полузащитник «Ростова» Роман Еременко получил вторую желтую карточку на 71-й минуте встречи и был удален с поля.

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