«Химки» победили «Ростов» в матче чемпионата России по футболу

Оба мяча были забиты в компенсированное ко второму тайму время. Отличились полузащитник Резиуан Мирзов (90+1) и защитник Брайан Идову (90+4).
На 20-й минуте матча в ворота «Ростова» был назначен пенальти, однако после помощи системы видеоассистента рефери (VAR) главный арбитр Василий Казарцев отменил это решение и показал желтую карточку за симуляцию Мирзову.
Полузащитник «Ростова» Роман Еременко получил вторую желтую карточку на 71-й минуте встречи и был удален с поля.
«Ростов» располагается на шестом месте турнирной таблицы РПЛ, набрав 20 очков. «Химки» идут на 14-м месте, имея в активе 9 очков. В следующем туре ростовчане 31 октября сыграют на выезде против московского «Спартака», «Химки» 1 ноября встретятся дома с петербургским «Зенитом».