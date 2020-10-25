«Уфа» уступила «Ахмату» и продлила безвыигрышную серию в РПЛ до 10 матчей

В составе победителей голами отметились Бернард Бериша (14-я, с пенальти и 77-я минуты) и Владимир Ильин (68). У гостей отличился Азер Алиев (57). На 58-й минуте защитник «Ахмата» Андрей Семенов получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Во втором тайме желтую карточку также получил главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов.

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Для «Ахмата» эта победа стала пятой в сезоне РПЛ. «Уфа» не может выиграть в чемпионате 10 матчей кряду, последнюю победу команда одержала 14 августа в матче второго тура против тульского «Арсенала» (3:2). Тогда главным тренером «Уфы» был Вадим Евсеев, покинувший команду 7 октября.

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