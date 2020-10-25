«Уфа» уступила «Ахмату» и продлила безвыигрышную серию в РПЛ до 10 матчей
ГРОЗНЫЙ, 25 октября. /ТАСС/. Грозненский «Ахмат» обыграл «Уфу» со счетом 3:1 в домашнем матче 12-го тура Тинькофф — Российской
ГРОЗНЫЙ, 25 октября. /ТАСС/. Грозненский «Ахмат» обыграл «Уфу» со счетом 3:1 в домашнем матче 12-го тура Тинькофф — Российской
В составе победителей голами отметились Бернард Бериша (14-я, с пенальти и 77-я минуты) и Владимир Ильин (68). У гостей отличился Азер Алиев (57). На 58-й минуте защитник «Ахмата» Андрей Семенов получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Во втором тайме желтую карточку также получил главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов.
Для «Ахмата» эта победа стала пятой в сезоне РПЛ. «Уфа» не может выиграть в чемпионате 10 матчей кряду, последнюю победу команда одержала 14 августа в матче второго тура против тульского «Арсенала» (3:2). Тогда главным тренером «Уфы» был Вадим Евсеев, покинувший команду 7 октября.
«Ахмат» занимает 10-ю строчку в таблице РПЛ, набрав 17 очков в 12 играх. «Уфа» занимает последнее место с шестью очками. В следующем туре «Ахмат» 31 октября сыграет в Грозном против «Краснодара». «Уфа» на следующий день проведет домашнюю встречу с екатеринбургским «Уралом».