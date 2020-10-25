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21:50 (мск), источник: ТАСС

«Уфа» уступила «Ахмату» и продлила безвыигрышную серию в РПЛ до 10 матчей

ГРОЗНЫЙ, 25 октября. /ТАСС/. Грозненский «Ахмат» обыграл «Уфу» со счетом 3:1 в домашнем матче 12-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Ахмат-Арене».

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей голами отметились Бернард Бериша (14-я, с пенальти и 77-я минуты) и Владимир Ильин (68). У гостей отличился Азер Алиев (57). На 58-й минуте защитник «Ахмата» Андрей Семенов получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Во втором тайме желтую карточку также получил главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов.

Ахмат (Грозный)

Для «Ахмата» эта победа стала пятой в сезоне РПЛ. «Уфа» не может выиграть в чемпионате 10 матчей кряду, последнюю победу команда одержала 14 августа в матче второго тура против тульского «Арсенала» (3:2). Тогда главным тренером «Уфы» был Вадим Евсеев, покинувший команду 7 октября.

Уфа (Уфа)

«Ахмат» занимает 10-ю строчку в таблице РПЛ, набрав 17 очков в 12 играх. «Уфа» занимает последнее место с шестью очками. В следующем туре «Ахмат» 31 октября сыграет в Грозном против «Краснодара». «Уфа» на следующий день проведет домашнюю встречу с екатеринбургским «Уралом».

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Ахмат
3:1
Первый тайм: 1:0
Уфа
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