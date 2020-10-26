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12«Зенит» начал сезон в Лиге чемпионов с поражения
14ЦСКА снял проклятие «Динамо»
00:32 (мск), источник: ТАСС

Программа 12-го тура РПЛ завершится матчем между ЦСКА и «Арсеналом» в понедельник

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Последняя игра 12-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги состоится в понедельник. В Москве на стадионе «ВЭБ-Арена» сыграют ЦСКА и тульский «Арсенал», встреча начнется в 19:00 мск.

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Источник: РИА "Новости"

Армейский клуб по просьбе Роспотребнадзора сократил билетную программу на домашние матчи против «Арсенала» и загребского «Динамо» в рамках группового этапа Лиги Европы 29 октября. «Для удобства владельцев абонементов приобретение билетов на матч против “Динамо” упрощено. Теперь для покупки билета на сайте клуба после авторизации достаточно просто ввести данные своего абонемента», — отмечается в заявлении пресс-службы армейского клуба.

Футбол

Премьер-лига 2020/2021
Тур 12, 26.10.2020, 19:00

ЦСКА-Арсенал Т-

В 11-м туре РПЛ ЦСКА уверенно одолел на своем поле в московском дерби «Динамо» (3:1). В случае победы над туляками команда Виктора Гончаренко по итогам тура опередит действующего чемпиона «Зенит» и поднимется на второе место в турнирной таблице. На данный момент армейцы идут третьими с 22 очками. У красно-синих по-прежнему внушительный лазарет, в котором находятся сразу шесть игроков: защитники Кирилл Набабкин, Марио Фернандес, Георгий Щенников, Бруно Фукс и сломавший нос в игре с динамовцами Вадим Карпов, а также полузащитник Арнор Сигурдссон.

«Арсенал» в прошлом туре одержал стратегически важную домашнюю победу над «Уралом» со счетом 1:0, а в середине неделе в серии пенальти взял вверх над ивановским «Текстильщиком» и вышел в 1/8 финала Бетсити — Кубка России. После 11 игр команда Сергея Подпалого занимает 11-ю строчку в турнирной таблице с 12 очками. На выезде в нынешнем чемпионате туляки провели четыре игры, в которых набрали только один балл. Из-за травмы в Москве не сыграет нападающий «Арсенала» Евгений Луценко, возвращение на поле которого ожидается в следующем месяце. Под вопросом участие в воскресном матче защитника Александра Денисова и полузащитника Георгия Костадинова.

Арсенал (Тула)

В прошлом сезоне команды между собой обменялись гостевыми победами: в Туле победили армейцы (2:1), а в Москве — «Арcенал» (1:0). До прошлогоднего поражения ЦСКА выиграл у туляков в четырех домашних матчах подряд, забив в них 14 мячей. Осенью команды провели между собой два товарищеских матча: в сентябре красно-синие добились минимальной победы (1:0), а во время октябрьской паузы на матчи национальных сборных была зафиксирована ничья (1:1). Всего соперники провели между собой 10 игр, семь раз побеждали армейцы, трижды — туляки.

ЦСКА (Москва)

В тех товарищеских встречах у подопечных Гончаренко отличился аргентинский нападающий Адольфо Гайч, который на этой неделе забил за армейцев и в матче Лиги Европы. Новичок ЦСКА, похоже, адаптировался в команде и почувствовал вкус к голам. Главным специалистом по «Арсеналу» является форвард Федор Чалов, у которого на счету шесть мячей в матчах против тульской команды, а в мае 2018 года он оформил первый хет-трик в карьере.

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