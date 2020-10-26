Программа 12-го тура РПЛ завершится матчем между ЦСКА и «Арсеналом» в понедельник
МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Последняя игра 12-го тура Тинькофф — Российской
МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Последняя игра 12-го тура Тинькофф — Российской
Армейский клуб по просьбе Роспотребнадзора сократил билетную программу на домашние матчи против «Арсенала» и загребского «Динамо» в рамках группового этапа Лиги Европы 29 октября. «Для удобства владельцев абонементов приобретение билетов на матч против “Динамо” упрощено. Теперь для покупки билета на сайте клуба после авторизации достаточно просто ввести данные своего абонемента», — отмечается в заявлении
В 11-м туре РПЛ ЦСКА уверенно одолел на своем поле в московском дерби «Динамо» (3:1). В случае победы над туляками команда Виктора Гончаренко по итогам тура опередит действующего чемпиона «Зенит» и поднимется на второе место в турнирной таблице. На данный момент армейцы идут третьими с 22 очками. У
«Арсенал» в прошлом туре одержал стратегически важную домашнюю победу над «Уралом» со счетом 1:0, а в середине неделе в серии пенальти взял вверх над ивановским «Текстильщиком» и вышел в 1/8 финала Бетсити — Кубка России. После 11 игр команда Сергея Подпалого занимает 11-ю строчку в турнирной таблице с 12 очками. На выезде в нынешнем чемпионате туляки провели четыре игры, в которых набрали только один балл.
В прошлом сезоне команды между собой обменялись гостевыми победами: в Туле победили армейцы (2:1), а в Москве — «Арcенал» (1:0). До прошлогоднего поражения ЦСКА выиграл у туляков в четырех домашних матчах подряд, забив в них 14 мячей. Осенью команды провели между собой два товарищеских матча: в сентябре
В тех товарищеских встречах у подопечных Гончаренко отличился аргентинский нападающий Адольфо Гайч, который на этой неделе забил за армейцев и в матче Лиги Европы. Новичок ЦСКА, похоже, адаптировался в команде и почувствовал вкус к голам. Главным специалистом по «Арсеналу» является форвард Федор Чалов, у которого на счету шесть мячей в матчах против тульской команды, а в мае 2018 года он оформил первый