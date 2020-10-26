«Ахмат» после выхода Быстрова забил третий гол в меньшинстве и выиграл пятый матч в РПЛ

«Ахмат», за который выступает футболист сборной Казахстана Марат Быстров, переиграл «Уфу» на своем поле в рамках 12-го тура российской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ахмат (Грозный) Все о команде

Встреча в Грозном завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Бернард Бериша, отличившийся на 14-й (с пенальти) и 77-й минутах. Также на 68-й голом отметился Владимир Ильин. Гости смогли ответить лишь на 56-й минуте точным ударом Азера Алиева.

Уфа (Уфа) Все о команде

При этом грозненцы заканчивали игру в меньшинстве вследствие удаления Андрея Семенова на 58-й минуте.

Быстров появился на поле на 71-й минуте.