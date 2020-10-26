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11:59 (мск), источник: Vesti.kz

В Казахстане покажут в прямом эфире матч Зайнутдинова за ЦСКА в РПЛ

В составе москвичей хватает травмированных игроков.

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Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 26 октября, московский ЦСКА, за который выступает футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, сыграет с тульским «Арсеналом» в 12-м туре российской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ-Арена» и начнется в 22:00 по времени Нур-Султана. Игру в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

ЦСКА (Москва)

Перед этой игрой ЦСКА с 22 очками занимает третье место в турнирной таблице, а «Арсенал» с 12 баллами располагается на 11-й позиции из 16-ти.

Арсенал (Тула)

Российские СМИ отмечают, что за московский клуб не сыграют Вадим Карпов, Кирилл Набабкин, Арнор Сигурдссон. Участие в матче Марио Фернандеса и Георгия Щенникова находится под вопросом.

Для 22-летнего Зайнутдинова это будет восьмая игра в РПЛ за «армейцев», в состав которых он перешел минувшим летом.

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