В Казахстане покажут в прямом эфире матч Зайнутдинова за ЦСКА в РПЛ
В составе москвичей хватает травмированных игроков.
В составе москвичей хватает травмированных игроков.
Сегодня, 26 октября, московский ЦСКА, за который выступает футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, сыграет с тульским «Арсеналом» в 12-м туре российской
Встреча пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ-Арена» и начнется в 22:00 по времени
Перед этой игрой ЦСКА с 22 очками занимает третье место в турнирной таблице, а «Арсенал» с 12 баллами располагается на 11-й позиции из 16-ти.
Российские СМИ отмечают, что за московский клуб не сыграют Вадим Карпов, Кирилл Набабкин, Арнор Сигурдссон. Участие в матче Марио Фернандеса и Георгия Щенникова находится под вопросом.
Для 22-летнего Зайнутдинова это будет восьмая игра в РПЛ за «армейцев», в состав которых он перешел минувшим летом.