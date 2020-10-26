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14:26 (мск), источник: ТАСС

«Ротор» обратился в РФС по судейству матча против «Локомотива»

ТАСС, 26 октября. Волгоградский «Ротор» отправил письмо в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (РФС) по поводу качества судейства матча 12-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Локомотива». Об этом сообщает пресс-служба волгоградской команды.

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Источник: РИА "Новости"

«Ротор» в гостевом матче с «Локомотивом» одержал первую победу в текущем чемпионате (2:1). Встречу обслуживал арбитр Сергей Иванов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Претензии клуба касаются нескольких эпизодов. На 25-й минуте игрок железнодорожников Дмитрий Живоглядов разбил нос полузащитнику гостей Зурико Давиташвили, судья при этом не зафиксировал нарушение правил и не вынес в отношении Живоглядова никакого наказания. На 68-й минуте защитник «Локомотива» Мурило остановил Давиташвили корпусом в непосредственной близости от ворот, судья не зафиксировал нарушение правил. По мнению «Ротора», эпизод должен был быть рассмотрен на предмет возможного удаления защитника хозяев.

Ротор (Волгоград)

Также клуб не согласен с назначением пенальти на 81-й минуте в свои ворота после игры рукой Соломона Кверквелии и с желтой карточкой Данилу Степанову в компенсированное время.

Локомотив (Москва)

«Ротор» после 12 туров занимает предпоследнее, 15-е место таблицы, набрав шесть очков.

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1:2
Первый тайм: 1:1
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