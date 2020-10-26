«Ротор» обратился в РФС по судейству матча против «Локомотива»

Претензии клуба касаются нескольких эпизодов. На 25-й минуте игрок железнодорожников Дмитрий Живоглядов разбил нос полузащитнику гостей Зурико Давиташвили, судья при этом не зафиксировал нарушение правил и не вынес в отношении Живоглядова никакого наказания. На 68-й минуте защитник «Локомотива» Мурило остановил Давиташвили корпусом в непосредственной близости от ворот, судья не зафиксировал нарушение правил. По мнению «Ротора», эпизод должен был быть рассмотрен на предмет возможного удаления защитника хозяев.