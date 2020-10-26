«Ротор» обратился в РФС по судейству матча против «Локомотива»
ТАСС, 26 октября. Волгоградский «Ротор» отправил письмо в
ТАСС, 26 октября. Волгоградский «Ротор» отправил письмо в
«Ротор» в гостевом матче с «Локомотивом» одержал первую победу в текущем чемпионате (2:1). Встречу обслуживал арбитр Сергей Иванов.
Претензии клуба касаются нескольких эпизодов. На 25-й минуте игрок железнодорожников Дмитрий Живоглядов разбил нос полузащитнику гостей Зурико Давиташвили, судья при этом не зафиксировал нарушение правил и не вынес в отношении Живоглядова никакого наказания. На 68-й минуте защитник «Локомотива» Мурило остановил Давиташвили корпусом в непосредственной близости от ворот, судья не зафиксировал нарушение правил. По мнению «Ротора», эпизод должен был быть рассмотрен на предмет возможного удаления защитника хозяев.
Также клуб не согласен с назначением пенальти на 81-й минуте в свои ворота после игры рукой Соломона Кверквелии и с желтой карточкой Данилу Степанову в компенсированное время.
«Ротор» после 12 туров занимает предпоследнее, 15-е место таблицы, набрав шесть очков.