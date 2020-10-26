«Краснодар» обратился в ЭСК РФС с просьбой дать оценку судейству в матче со «Спартаком»
МОСКВА, 26 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футбольный клуб «Краснодар» обратился в
МОСКВА, 26 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футбольный клуб «Краснодар» обратился в
Ранее генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг в заявлении, размещенном на официальном сайте клуба, обвинил главного арбитра встречи Владислава Безбородова и его видеоассистента Кирилла Левникова в предвзятом судействе.
«Краснодар» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам в матче чемпионата России со «Спартаком», — сообщили в службе коммуникаций.
Безбородов засчитал первый гол «Спартака», вызвавший немало споров, после борьбы автора забитого мяча Эсекьеля Понсе с соперником. Также он не засчитал гол игрока «Краснодара» Кайо во втором тайме при счете 2:1 в пользу «Спартака».
«Спартак» одержал победу со счетом 3:1,