«Краснодар» обратился в ЭСК РФС с просьбой дать оценку судейству в матче со «Спартаком»

Ранее генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг в заявлении, размещенном на официальном сайте клуба, обвинил главного арбитра встречи Владислава Безбородова и его видеоассистента Кирилла Левникова в предвзятом судействе.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--1b24a06252f60ee5b092" data-vnd="1b24a06252f60ee5b092" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=1b24a06252f60ee5b092" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Краснодар (Краснодар) Все о команде

«Краснодар» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам в матче чемпионата России со «Спартаком», — сообщили в службе коммуникаций.

Спартак (Москва) Все о команде

Безбородов засчитал первый гол «Спартака», вызвавший немало споров, после борьбы автора забитого мяча Эсекьеля Понсе с соперником. Также он не засчитал гол игрока «Краснодара» Кайо во втором тайме при счете 2:1 в пользу «Спартака».