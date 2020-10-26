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15:01 (мск), источник: ТАСС

«Краснодар» обратился в ЭСК РФС с просьбой дать оценку судейству в матче со «Спартаком»

МОСКВА, 26 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футбольный клуб «Краснодар» обратился в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой дать оценку работе главного арбитра в матче 12-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги со «Спартаком». Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций РФС.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг в заявлении, размещенном на официальном сайте клуба, обвинил главного арбитра встречи Владислава Безбородова и его видеоассистента Кирилла Левникова в предвзятом судействе.

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Краснодар (Краснодар)

«Краснодар» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам в матче чемпионата России со «Спартаком», — сообщили в службе коммуникаций.

Спартак (Москва)

Безбородов засчитал первый гол «Спартака», вызвавший немало споров, после борьбы автора забитого мяча Эсекьеля Понсе с соперником. Также он не засчитал гол игрока «Краснодара» Кайо во втором тайме при счете 2:1 в пользу «Спартака».

«Спартак» одержал победу со счетом 3:1, красно-белые вышли на первое место в турнирной таблице РПЛ.

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