Вратарь «Рубина» Медведев пропустил игру с «Зенитом» из-за травмы
КАЗАНЬ, 26 окт — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Вратарь казанского «Рубина» Никита Медведев пропустил игру 12-го тура чемпионата России по футболу с «Зенитом» из
КАЗАНЬ, 26 окт — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Вратарь казанского «Рубина» Никита Медведев пропустил игру 12-го тура чемпионата России по футболу с «Зенитом» из
Медведев не летал с командой в
«Никита Медведев сдавал плановый тест перед игрой с Зенитом, он у него отрицательный, в этот же день Никита на тренировке получил травму и не полетел на игру в Петербург. Вчера у него была температура, а сегодня Никита чувствует себя хорошо. В ближайшее время он сдаст очередной тест на коронавирус», — сообщили в