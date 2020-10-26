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16:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Вратарь «Рубина» Медведев пропустил игру с «Зенитом» из-за травмы

КАЗАНЬ, 26 окт — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Вратарь казанского «Рубина» Никита Медведев пропустил игру 12-го тура чемпионата России по футболу с «Зенитом» из Санкт-Петербурга из-за травмы, сейчас игрок чувствует себя хорошо, сообщили РИА Новости в пресс-службе «Рубина».

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Источник: РИА "Новости"

Медведев не летал с командой в Санкт-Петербург, где «Рубин» 24 октября победил «Зенит» со счетом 2:1.

«Никита Медведев сдавал плановый тест перед игрой с Зенитом, он у него отрицательный, в этот же день Никита на тренировке получил травму и не полетел на игру в Петербург. Вчера у него была температура, а сегодня Никита чувствует себя хорошо. В ближайшее время он сдаст очередной тест на коронавирус», — сообщили в пресс-службе «Рубина».

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