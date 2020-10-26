Вратарь «Рубина» Медведев пропустил игру с «Зенитом» из-за травмы

«Никита Медведев сдавал плановый тест перед игрой с Зенитом, он у него отрицательный, в этот же день Никита на тренировке получил травму и не полетел на игру в Петербург. Вчера у него была температура, а сегодня Никита чувствует себя хорошо. В ближайшее время он сдаст очередной тест на коронавирус», — сообщили в пресс-службе «Рубина».