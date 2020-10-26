«Почеттино не нуждается в деньгах». Капелло — о вероятности прихода тренера в «Зенит»

«Почеттино — это реально очень хороший тренер. Но иногда этого недостаточно, если игроки не настолько хороши. Если хочешь быть конкурентоспособным в Лиге чемпионов или Российской Премьер-Лиге, нужно делать очень много.



Реально ли это? Думаю, вряд ли. Почеттино не нуждается в деньгах, он попытается найти что-то новое. Но Маурисио мог бы привнести что-то новое в команду, потому что “Тоттенхэм Хотспур” выступал очень хорошо при нём», — сказал Капелло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.