Мамаев: Слуцкий для меня — пустое место, не уважаю его
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Футболист «Ростова» Павел Мамаев рассказал о своих отношениях с главным тренером «Рубина» Леониодом Слуцким.
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Футболист «Ростова» Павел Мамаев рассказал о своих отношениях с главным тренером «Рубина» Леониодом Слуцким.
Мамаев играл под руководством Слуцкого в московском ЦСКА и сборной России по футболу.
«Я не уважаю Слуцкого с мужской точки зрения и никогда не приму его как личность. Для меня он — пустое место. Однажды я получил желтую карточку,
Футболист также прокомментировал конфликт в сборной России во время чемпионата Европы 2016 года: «Там участвовало много людей… Ну было и было, ничего криминального я не вижу. Кто виноват в провале сборной на турнире? А кто отвечает за результат? Тренер».
Слуцкий возглавлял сборной России во время Евро-2016. Под его руководством национальная команда набрала одно очко в трех матчах и заняла последнее место в группе.