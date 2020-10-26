Мамаев: Слуцкий для меня — пустое место, не уважаю его

«Я не уважаю Слуцкого с мужской точки зрения и никогда не приму его как личность. Для меня он — пустое место. Однажды я получил желтую карточку, из-за которой я пропускал следующий матч. Леонид меня оштрафовал, а я ответил: “Какое ты имеешь право забирать мои деньги?” Я делал то, о чем не жалею. Сказал то, что считаю нужным. Выносить какие-то другие вещи из наших отношений я не буду. Можете спросить Слуцкого, он этим как раз славится», — рассказал Мамаев в выпуске YouTube-канала «Красава».