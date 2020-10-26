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18:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Мамаев: Слуцкий для меня — пустое место, не уважаю его

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Футболист «Ростова» Павел Мамаев рассказал о своих отношениях с главным тренером «Рубина» Леониодом Слуцким.

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Источник: Спорт РИА Новости

Мамаев играл под руководством Слуцкого в московском ЦСКА и сборной России по футболу.

«Я не уважаю Слуцкого с мужской точки зрения и никогда не приму его как личность. Для меня он — пустое место. Однажды я получил желтую карточку, из-за которой я пропускал следующий матч. Леонид меня оштрафовал, а я ответил: “Какое ты имеешь право забирать мои деньги?” Я делал то, о чем не жалею. Сказал то, что считаю нужным. Выносить какие-то другие вещи из наших отношений я не буду. Можете спросить Слуцкого, он этим как раз славится», — рассказал Мамаев в выпуске YouTube-канала «Красава».

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Футболист также прокомментировал конфликт в сборной России во время чемпионата Европы 2016 года: «Там участвовало много людей… Ну было и было, ничего криминального я не вижу. Кто виноват в провале сборной на турнире? А кто отвечает за результат? Тренер».

Слуцкий возглавлял сборной России во время Евро-2016. Под его руководством национальная команда набрала одно очко в трех матчах и заняла последнее место в группе.

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