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21:12 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА разгромил «Арсенал» и вышел на второе место в РПЛ

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. ЦСКА обыграл тульский «Арсенал» со счетом 5:1 в домашнем матче 12-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «ВЭБ-Арене» в Москве.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Первым голом в сезоне за ЦСКА отметился нападающий Федор Чалов, реализовавший в компенсированное к первому тайму время пенальти. Дублем отметился Никола Влашич (50, 58). Также отличились Арнор Сигурдссон (85) и Иван Обляков (87). В составе гостей мяч забил Лука Джорджевич (79).

Влашич является лучшим бомбардиром ЦСКА в РПЛ, забив шесть мячей. Матч стал первым после самоизоляции для защитника столичной команды Марио Фернандеса — 10 октября результат теста на коронавирус защитника сборной России перед матчами Лиги наций показал сомнительный результат. Фернандес вышел в основном составе и был заменен на 59-й минуте на Константина Марадишвили.

Арсенал (Тула)

Джорджевич был арендован «Арсеналом» у московского «Локомотива» в середине октября. Черногорский форвард отличился в РПЛ впервые с 4 мая 2019 года, тогда он забил мяч за «Арсенал» в домашнем матче против «Локомотива» (2:0). Футболист выступал за тульский клуб на правах аренды из петербургского «Зенита».

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев провел 650-й матч в составе клуба. 34-летний вратарь является рекордсменом команды по этому показателю. Акинфеев дебютировал в составе в ЦСКА в 2003 году в возрасте 17 лет.

ЦСКА (Москва)

Армейцы поднялись на вторую строчку, опередив в таблице петербургский «Зенит». В активе красно-синих 25 очков в 12 матчах. «Арсенал» занимает 12-е место с 12 очками в 12 матчах. В следующем туре ЦСКА 1 ноября сыграет в гостях с волгоградским «Ротором». «Арсенал» 31 октября встретится на выезде с казанским «Рубином».

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5:1
Первый тайм: 1:0
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