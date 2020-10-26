ЦСКА разгромил «Арсенал» и вышел на второе место в РПЛ

Первым голом в сезоне за ЦСКА отметился нападающий Федор Чалов, реализовавший в компенсированное к первому тайму время пенальти. Дублем отметился Никола Влашич (50, 58). Также отличились Арнор Сигурдссон (85) и Иван Обляков (87). В составе гостей мяч забил Лука Джорджевич (79).

Влашич является лучшим бомбардиром ЦСКА в РПЛ, забив шесть мячей. Матч стал первым после самоизоляции для защитника столичной команды Марио Фернандеса — 10 октября результат теста на коронавирус защитника сборной России перед матчами Лиги наций показал сомнительный результат. Фернандес вышел в основном составе и был заменен на 59-й минуте на Константина Марадишвили.

Арсенал (Тула) Все о команде

Джорджевич был арендован «Арсеналом» у московского «Локомотива» в середине октября. Черногорский форвард отличился в РПЛ впервые с 4 мая 2019 года, тогда он забил мяч за «Арсенал» в домашнем матче против «Локомотива» (2:0). Футболист выступал за тульский клуб на правах аренды из петербургского «Зенита».

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев провел 650-й матч в составе клуба. 34-летний вратарь является рекордсменом команды по этому показателю. Акинфеев дебютировал в составе в ЦСКА в 2003 году в возрасте 17 лет.

ЦСКА (Москва) Все о команде