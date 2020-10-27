Павел Мамаев рассказал, чем Ростов-на-Дону лучше Краснодара

«В Ростове часто узнают. Но я это связываю с тем, что город любит футбол и весь болеет за команду. В Краснодаре исторически люди болели за «Кубань». А «Краснодар» — молодой клуб, его поддерживают, потому что пропала «Кубань», — сказал игрок.

Также Павел Мамаев рассказал, почему выбрал ФК «Ростов», когда ему также предлагали перейти в московское «Динамо».

«Ключевой момент, который заставил поменять мнение в пользу “Ростова” — разговор с президентом Арташесом Арутюнянцом и главным тренером Валерием Карпиным. Люди дали понять, что максимально заинтересованы во мне. Вопрос не стоял в деньгах, я хотел пойти туда, где после тюрьмы буду получать удовольствие», — подчеркнул полузащитник.