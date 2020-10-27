Павел Мамаев рассказал, чем Ростов-на-Дону лучше Краснодара
Полузащитник ФК «Ростов» Павел Мамаев, игравший до ситуации с избиением чиновника в «Краснодаре», рассказал, чем донская столица лучше. Заявление он сделал в интервью автору
Полузащитник ФК «Ростов» Павел Мамаев, игравший до ситуации с избиением чиновника в «Краснодаре», рассказал, чем донская столица лучше. Заявление он сделал в интервью автору
«В Ростове часто узнают. Но я это связываю с тем, что город любит футбол и весь болеет за команду. В Краснодаре исторически люди болели за «Кубань». А «Краснодар» — молодой клуб, его поддерживают, потому что пропала «Кубань», — сказал игрок.
Также Павел Мамаев рассказал, почему выбрал ФК «Ростов», когда ему также предлагали перейти в московское «Динамо».
«Ключевой момент, который заставил поменять мнение в пользу “Ростова” — разговор с президентом Арташесом Арутюнянцом и главным тренером Валерием Карпиным. Люди дали понять, что максимально заинтересованы во мне. Вопрос не стоял в деньгах, я хотел пойти туда, где после тюрьмы буду получать удовольствие», — подчеркнул полузащитник.
Он также отметил, что сильно вырос в духовном плане, проведя год в местах лишения свободы.