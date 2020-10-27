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10:51 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Павел Мамаев рассказал, чем Ростов-на-Дону лучше Краснодара

Полузащитник ФК «Ростов» Павел Мамаев, игравший до ситуации с избиением чиновника в «Краснодаре», рассказал, чем донская столица лучше. Заявление он сделал в интервью автору Youtube-канала «КраСава» Евгению Славину.

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Источник: РИА "Новости"

«В Ростове часто узнают. Но я это связываю с тем, что город любит футбол и весь болеет за команду. В Краснодаре исторически люди болели за «Кубань». А «Краснодар» — молодой клуб, его поддерживают, потому что пропала «Кубань», — сказал игрок.

Также Павел Мамаев рассказал, почему выбрал ФК «Ростов», когда ему также предлагали перейти в московское «Динамо».

«Ключевой момент, который заставил поменять мнение в пользу “Ростова” — разговор с президентом Арташесом Арутюнянцом и главным тренером Валерием Карпиным. Люди дали понять, что максимально заинтересованы во мне. Вопрос не стоял в деньгах, я хотел пойти туда, где после тюрьмы буду получать удовольствие», — подчеркнул полузащитник.

Он также отметил, что сильно вырос в духовном плане, проведя год в местах лишения свободы.

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