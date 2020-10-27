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15:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Болельщики «Урала» признали Бикфалви лучшим игроком команды в сентябре

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Болельщики футбольного клуба «Урал» признали Эрика Бикфалви лучшим игроком команды в сентябре, сообщается в микроблоге екатеринбуржцев в Twitter.

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Источник: Спорт РИА Новости

В сентябре Бикфалви провел два матча в РПЛ и один в Кубке России. В игре с «Химками» (3:1) Бикфалви оформил дубль.

По итогам прошлого сезона болельщики признали Бикфалви лучшим игроком команды.

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