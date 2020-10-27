Болельщики «Урала» признали Бикфалви лучшим игроком команды в сентябре
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Болельщики футбольного клуба «Урал» признали Эрика Бикфалви лучшим игроком команды в сентябре, сообщается в микроблоге екатеринбуржцев в Twitter.
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Болельщики футбольного клуба «Урал» признали Эрика Бикфалви лучшим игроком команды в сентябре, сообщается в микроблоге екатеринбуржцев в Twitter.
В сентябре Бикфалви провел два матча в РПЛ и один в Кубке России. В игре с «Химками» (3:1) Бикфалви оформил дубль.
По итогам прошлого сезона болельщики признали Бикфалви лучшим игроком команды.