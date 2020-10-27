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16:58 (мск), источник: Sport24

Адвокат избитого судьи: Широков неадекватен. Мы продолжим добиваться возбуждения дела по покушению на убийство

Адвокат Александр Островский, представляющий интересы арбитра Никиты Данченкова вместе с Артуром Рамазановым, рассказал о ходе дела против Романа Широкова.

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Источник: Sport24

В одном из эпизодов матча любительского турнира экс-футболист сборной России набросился на судью, нанеся ему удар кулаком в лицо, после чего бросился добивать ногами, но был остановлен партнерами по команде и игроками соперника. Данченков написал заявление в полицию и в результате Широкову были предъявлены обвинения в умышленном причинении легкого вреда здоровью.

«Дело почти закрыто. Мы, сторона потерпевшего, в понедельник полностью ознакомились с двумя томами уголовного дела, подписали все документы. Теперь стадия ознакомления Широкова — это еще день или два. После этого дело будет направлено в мировой суд Сокольнического района.

По переквалификации пока нет решения. Следователь управления или дознаватель из управления дознания не вправе сам переквалифицировать на статью, которая подследственна СК. Нами подано заявление и Бастрыкину, и генпрокурору. По существу ответа нет. Мы несколько раз подавали заявление, были какие-то отписки, но нормальной реакции нет. Мы ждем. В любом случае, даже если будет приговор по легким телесным повреждениям, то мы продолжим добиваться возбуждения дела по покушению на убийство, поскольку мы считаем, что квалификация здесь неверная.

Показания Широкова? Он метил в живот, а случайно попал в голову. Я воспринимаю Широкова как неадекватного человека. Это человек, опасный для окружающих. Представьте себе, милиционер делает Вам замечание на улице, а Вы начинаете ему разбивать голову. Вот примерно то же самое. Судья выполняет свои служебные обязанности, показывает карточку. Нравится тебе или нет, ты обязан подчиняться. Потом пожалуйся на этого судью, добивайся его отстранения. Но публично его физически уничтожать — это просто проявление неадекватности. Возможно, надо было провести судебно-психиатрическую экспертизу.

Гражданский иск мы подадим уже непосредственно в суде. Он будет рассматриваться вместе с уголовным делом, — сказал Островский в беседе с корреспондентом Sport24 Александром Сергеевым.

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