Судьи тянут «Спартак» за уши после угроз Федуна? Разбор судейства 12-го тура РПЛ

12-й тур РПЛ снова закончился судейскими скандалами — теперь работой арбитров остались недовольны в «Краснодаре», «Роторе», тульском «Арсенале» и «Ростове».

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Гендиректор «быков» Владимир Хашиг заявил, что Безбородов судил предвзято, руководителям «Ротора» не нравится, как команду судят против «больших» команд, Валерий Карпин был удивлён удалением Ерёменко, а глава «Арсенала» Гурам Аджоев и вовсе сказал, что ему стыдно за российский футбол. Арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой ютуб-канал, разобрал все спорные моменты тура специально для «Чемпионата».

«Динамо» — «Сочи» — 3:1

Rutube.ru

На 41-й минуте Сухой рискнул, потому что не видел всего момента, и просил помощи у ассистента, который тоже ничего не видел. Скорее всего, VAR проверил эпизод на назначение 11-метрового. И Мевля всё-таки тянулся к мячу, возможно, даже играл в него. А потом просто поставил ногу рядом, никакого наступания там не было.

Динамо (Москва) Все о команде

Что касается удаления Цаллагова из-за второй жёлтой, то в этом эпизоде всё было нормально. Оценка у арбитра — 8,3.

«Зенит» — «Рубин» — 1:2

Rutube.ru

Зенит (Санкт-Петербург) Все о команде

Волошин пропускал много фолов со стороны «Зенита»: Кварацхелии дали по лицу, потом игрок «Рубина» убегал, а в него врезался Ракицкий. Плюс Волошин давал принцип преимущества, но после этого не показывал жёлтую. В итоге три жёлтые карточки Волошин не показал игрокам «Зенита». Отсудил арбитр, как маргарин — не вредно, но и не полезно. Оценка у него — 8,1.

«Локомотив» — «Ротор» — 1:2

Rutube.ru

Большой резонанс вызвал момент на 80-й минуте матча, многие возмущаются, что Иванов назначил 11-метровый в ворота «Ротора». Рука у защитника гостей находилась выше плеча, игрок делал движение к мячу. По правилам игры всё сделано верно. Можно сказать, что футболист отворачивался, но рука ведь находилась высоко. В этом моменте были все основания, чтобы назначить одиннадцатиметровый удар.

Локомотив (Москва) Все о команде

Третий мяч «Ротора» отменили из-за того, что игрок находился за линией офсайда, он вмешивался в игровые действия и отвлекал Гильерме. То же самое делал и Зе Луиш, когда был удар по воротам «Ротора» Уходя от мяча в сторону, он отвлекал голкипера, находясь очень близко к нему. Это два одинаковых момента. Хорошо, что трактовались они тоже одинаково. Оба мяча отменили по делу.

Ротор (Волгоград) Все о команде

Что касается пенальти «Ротора» в первом тайме, то там была подножка по неосторожности. Почему это не красная карточка? Потому что игрок всё-таки пытался сыграть в мяч.

А вот удаление Крыховяка было неверным. Футболист играл в мяч, произошёл контакт в бедре. За что судья дал вторую жёлтую? Там не было грубости и скорости. Игрок шёл не сзади, а сбоку. Абсолютно неверное решение. Оценка Иванова — 7,9.

«Краснодар» — «Спартак» — 1:3

Rutube.ru

Что Безбородов мог увидеть в моменте с голом Понсе? Чем этот момент с голом отличается от такого же в центре поля? Все судьи за такое бы назначили штрафной удар. Можно подумать, как видел момент Безбородов: оба игрока стремились к мячу, шла борьба за позицию, а Понсе левой рукой отталкивал защитника. Судья ещё может сказать, что защитник в последний момент пытался сыграть в подкате, и упал он не от толчка Понсе, а от того, что терял равновесие и пытался сыграть в подкате.

Краснодар (Краснодар) Все о команде

Но тогда возникает вопрос: если Безбородов допустил такую планку единоборств, как с голом Понсе, то что он мог увидеть на 65-й минуте в штрафной «Спартака»? Да, руку на спину Жиго положили, и защитник начал заваливаться. Но почему Понсе он дал бороться, а тут нет? И там, и там руки пошли в ход, Жиго правую тоже в сторону выставлял. Где одинаковый подход к эпизодам? Отмазать Безбородова можно, но если Понсе нормально боролся, то и Мартынович — тоже. Это не предвзятость, а неодинаковая трактовка эпизодов. Сначала он обозначил одну планку борьбы, а потом её поменял.

Спартак (Москва) Все о команде

Но важно, что отменённого гола «Краснодара» не было, свисток прозвучал раньше, чем мяч влетел в ворота Максименко, поэтому VAR вмешаться тут не мог. Так что тут вопрос к трактовке единоборств, к этому и нужно придираться.

Не могу сказать, что судейство было предвзятым, оно скорее непонятное, поэтому не могу назвать его проспартаковским. На 84-й минуте Умярову показали жёлтую карточку неправильно — игрок «Краснодара» выставил руку и попал Умярову в лицо, но, падая, Умяров задел соперника. И получил за это жёлтую. Так что нельзя сказать, что судейство Безбородова в этом матче было проспартаковским. Оценка у Безбородова — 7,8.

«Урал» — «Тамбов» — 0:0

Rutube.ru

Урал (Екатеринбург) Все о команде

Всё в матче было нормально. Кукуляк справился с игрой. Его оценка — 8,4.

«Ростов» — «Химки» — 0:2

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Одиннадцатиметровый удар на Мирзове был назначен неправильно, хорошо, что вмешался VAR и все увидели, что там была симуляция.

Химки (Химки) Все о команде

Удаление Ерёменко — это не красная карточка, Казарцеву не следовало его удалять. Поддерживаю Карпина. Ерёменко смотрел на мяч, выставлял ногу, играл в мяч, а нападающий пытался сыграть коленом и поднял бедро. Получилось так, что игроки пошли навстречу друг другу. Ерёменко пытался согнуть ногу, чтобы не нанести травму, но бедро пошло вверх, остановить это было невозможно. Почему VAR не пригласил судью посмотреть момент? Они должны были это сделать и решить, красная карточка или нет. Может, боялись, что это жёлтая карточка, а судья уже показал красную. Оценка у Казарцева — 6,9.

«Ахмат» — «Уфа» — 3:1

Rutube.ru

С 11-метровым на 13-й минуте всё было по делу, но позиция, с которой Лапочкин принимал решение, — полная катастрофа. Там же 22 метра, куда это годится? Тем не менее решение о пенальти правильное, потому что вратарь попал коленом в колено, но жёлтой карточки не было. Если бы он сыграл в мяч, мы бы вообще говорили об игровом столкновении.

Ахмат (Грозный) Все о команде

Удаление Семёнова за вторую жёлтую — нормальное. В первом моменте Семёнов не успевал сыграть в мяч и бил по ахиллу, это грубость. Второй эпизод — срыв перспективной атаки, тут без вопросов. Падение Бериши на 63-й минуте Лапочкин опять увидел с 22 метров. Судьи почему-то не бегут, надеются на VAR. По итогу всё хорошо, но как он угадал, я не знаю. Оценка у Лапочкина — 8,3.

ЦСКА — «Арсенал» — 5:1

Rutube.ru

Больше всего споров возникло по эпизоду противостояния Рассказова и Зайнутдинова в штрафной «Арсенала». Панин рассмотрел момент после повтора. Это пенальти, был фол по неосторожности. Рассказов бежал за Зайнутдиновым и подбивал его по пятке. Если все будут такие ставить — будет хорошо, если нет — плохо. Такие моменты были и в других матчах, например, «Ростов» против ЦСКА, когда убегал Попов. Также было в матче «Ростова» против «Уфы», Норманн убегал, и ему попали по шипам коленом. Это проблема защитника, что он бежит в траектории игрока нападения. За такое правильно назначать 11-метровый удар.

ЦСКА (Москва) Все о команде

Про падение Кангвы тоже все говорили, что это пенальти, но игрок прокидывал мяч в сторону, а потом напрыгивал на защитника. Я поддержку Панина, там ничего не было. Да и даже если бы там было нарушение, то оно было за пределами штрафной площади. Оценка у Панина — 7,9 (8,4). Нельзя не снизить оценку за эпизод с пенальти, но он очень сложный. Поэтому держим оценку 8,4 в уме.

Арсенал (Тула) Все о команде

Сейчас пошла новая волна жалоб от клубов на судейство. Логика простая: почему «Спартаку» можно, а нам нельзя? Готовится какая-то революция. Даже «Ротор» начал шум поднимать, хотя команда выиграла.

Все команды увидели, что это работает, посмотрели на Федуна и решили: мы хотим, чтоб нас судили так же. Посмотрите, игроки «Спартака» стали молчать, не бегают по полю за арбитром, а Тедеско уже может спокойно попивать водичку на скамейке и не дёргаться. Нужно отслеживать поведение Доменико, как он скакал раньше и как спокоен сейчас. Судьи не тянут «Спартак» за уши после угроз Федуна, но больше и не ошибаются против него.