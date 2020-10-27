Вячеслав Малафеев: Знал, что, когда пойду работать в «Зенит», поругаюсь со многими

«Вот суть его претензий. Я говорю: “Олег, я же в клубе работаю. Даже если мы с тобой друзья, вместе играли и так далее… Мы каждый — на своей работе”. Он говорит: “Ну, я тебя понимаю”. Я говорю: “Если ты меня понимаешь, как ты можешь на меня злиться?” А он говорит: “Ну, ты ж по дружбе должен был это сделать”. Вот это будет вечная проблема из-за того, что сложно понять… Я знал, что, когда пойду на эту работу, я поругаюсь со многими», — сказал Малафеев на YouTube-канале Рашен Football.