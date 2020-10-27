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22:01 (мск), источник: Sports.Ru

Вячеслав Малафеев: Знал, что, когда пойду работать в «Зенит», поругаюсь со многими

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал о разговоре с полузащитником «Рубина» Олегом Шатовым.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее Шатов нелицеприятно отозвался о Малафееве. Футболист заявил, что «не сядет с ним в одну лодку». Недовольство полузащитника вызвала история, которая произошла, когда Малафеев занимал должность заместителя спортивного директора «Зенита». Тогда Малафеев привёл цифры, заявив, что Шатову нужно больше работать на тренировках.

Зенит (Санкт-Петербург)

Бывший вратарь пояснил, что у Шатова почти в два раза снизилось количество и качество создаваемых голевых моментов.

Рубин (Казань)

«Вот суть его претензий. Я говорю: “Олег, я же в клубе работаю. Даже если мы с тобой друзья, вместе играли и так далее… Мы каждый — на своей работе”. Он говорит: “Ну, я тебя понимаю”. Я говорю: “Если ты меня понимаешь, как ты можешь на меня злиться?” А он говорит: “Ну, ты ж по дружбе должен был это сделать”. Вот это будет вечная проблема из-за того, что сложно понять… Я знал, что, когда пойду на эту работу, я поругаюсь со многими», — сказал Малафеев на YouTube-канале Рашен Football.

Шатов в нынешнем сезоне перебрался в «Рубин». Полузащитник покинул «Зенит» по истечении контракта. Малафеев уже также не работает в питерском клубе.

Источник — rusfootball.info

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