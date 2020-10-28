«Зенит» готов платить Почеттино около 10 млн евро в год. Аргентинец не торопится с ответом
Аргентинский тренер Маурисио Почеттино, в услугах которого заинтересован «Зенит», не спешит давать ответ действующим чемпионам России.
Аргентинский тренер Маурисио Почеттино, в услугах которого заинтересован «Зенит», не спешит давать ответ действующим чемпионам России.
По информации Don Balon питерцы готовы платить Почеттино около 10 млн евро в год.
Несмотря на выгодное предложение, Почеттино предпочитает подождать. Деньги для аргентинца не являются приоритетом. Он хочет попасть в клуб с амбициозным проектом, чтобы иметь возможность пополнить коллекцию наград.
Помимо «Зенита» в услугах Почеттино заинтересованы «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Реал». Ранее аргентинец неоднократно говорил о желании возглавить мадридский клуб.