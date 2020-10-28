«Зенит» готов платить Почеттино около 10 млн евро в год. Аргентинец не торопится с ответом

По информации Don Balon питерцы готовы платить Почеттино около 10 млн евро в год.

Несмотря на выгодное предложение, Почеттино предпочитает подождать. Деньги для аргентинца не являются приоритетом. Он хочет попасть в клуб с амбициозным проектом, чтобы иметь возможность пополнить коллекцию наград.

Помимо «Зенита» в услугах Почеттино заинтересованы «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Реал». Ранее аргентинец неоднократно говорил о желании возглавить мадридский клуб.