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12:15 (мск), источник: Sport24

«Зенит» готов платить Почеттино около 10 млн евро в год. Аргентинец не торопится с ответом

Аргентинский тренер Маурисио Почеттино, в услугах которого заинтересован «Зенит», не спешит давать ответ действующим чемпионам России.

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Источник: Reuters

По информации Don Balon питерцы готовы платить Почеттино около 10 млн евро в год.

Несмотря на выгодное предложение, Почеттино предпочитает подождать. Деньги для аргентинца не являются приоритетом. Он хочет попасть в клуб с амбициозным проектом, чтобы иметь возможность пополнить коллекцию наград.

Помимо «Зенита» в услугах Почеттино заинтересованы «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Реал». Ранее аргентинец неоднократно говорил о желании возглавить мадридский клуб.

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