Гендиректор «Уфы»: Приняли решение, что на матч с «Уралом» пустим не более 25% зрителей
Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков рассказал, сколько зрителей будет допущено на матч 13-го тура РПЛ с «Уралом».
Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков рассказал, сколько зрителей будет допущено на матч 13-го тура РПЛ с «Уралом».
«Нам разрешено пускать на домашние матчи до 50 процентов зрителей. Но мы в “Уфе” приняли решение, что на ближайшем домашнем матче с “Уралом” мы пустим не более 25 процентов зрителей. Это решение было принято в клубе. С таким количеством мы соблюдем все нормы рассадки и социальной дистанции», — сказал Шайбеков в беседе с корреспондентом Sport24 Тиграном Арутюняном.
Матч «Уфа» — «Урал» состоится 1 ноября. Начало — в 12:00 мск.