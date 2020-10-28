Гендиректор «Уфы»: Приняли решение, что на матч с «Уралом» пустим не более 25% зрителей

«Нам разрешено пускать на домашние матчи до 50 процентов зрителей. Но мы в “Уфе” приняли решение, что на ближайшем домашнем матче с “Уралом” мы пустим не более 25 процентов зрителей. Это решение было принято в клубе. С таким количеством мы соблюдем все нормы рассадки и социальной дистанции», — сказал Шайбеков в беседе с корреспондентом Sport24 Тиграном Арутюняном.