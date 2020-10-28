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14:27 (мск), источник: Sport24

Гендиректор «Уфы»: Приняли решение, что на матч с «Уралом» пустим не более 25% зрителей

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков рассказал, сколько зрителей будет допущено на матч 13-го тура РПЛ с «Уралом».

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Источник: Sport24

«Нам разрешено пускать на домашние матчи до 50 процентов зрителей. Но мы в “Уфе” приняли решение, что на ближайшем домашнем матче с “Уралом” мы пустим не более 25 процентов зрителей. Это решение было принято в клубе. С таким количеством мы соблюдем все нормы рассадки и социальной дистанции», — сказал Шайбеков в беседе с корреспондентом Sport24 Тиграном Арутюняном.

Матч «Уфа» — «Урал» состоится 1 ноября. Начало — в 12:00 мск.

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