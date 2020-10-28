Источник: Полузащитник «Рубина» Кварацхелия интересен дортмундской «Боруссии»
Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия входит в сферу интересов дортмундской «Боруссии». Об этом сообщает Чемпионат со ссылкой на источники в немецком и российском клубе.
Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия входит в сферу интересов дортмундской «Боруссии». Об этом сообщает Чемпионат со ссылкой на источники в немецком и российском клубе.
«За ним не в первый раз следят, но на этот раз речь идет о детальном изучении возможности купить игрока.
В нынешнем сезоне 19-летний Кварацхелия провел 12 матчей в РПЛ, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.