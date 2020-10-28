Источник: Полузащитник «Рубина» Кварацхелия интересен дортмундской «Боруссии»

«За ним не в первый раз следят, но на этот раз речь идет о детальном изучении возможности купить игрока. Во-первых, нужен будет авторизированный агент, который со стороны клуба будет работать с его российским представителем. Во-вторых, “Боруссия” должна продать игрока, чтобы приобрести Хвичу. Маловероятно, что стороны подойдут к вопросу перехода зимой. Однако консультации проходят уже больше месяца», — сообщил источник в «Боруссии».