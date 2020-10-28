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16:55 (мск), источник: Sport24

Источник: Полузащитник «Рубина» Кварацхелия интересен дортмундской «Боруссии»

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия входит в сферу интересов дортмундской «Боруссии». Об этом сообщает Чемпионат со ссылкой на источники в немецком и российском клубе.

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Источник: Sport24

«За ним не в первый раз следят, но на этот раз речь идет о детальном изучении возможности купить игрока. Во-первых, нужен будет авторизированный агент, который со стороны клуба будет работать с его российским представителем. Во-вторых, “Боруссия” должна продать игрока, чтобы приобрести Хвичу. Маловероятно, что стороны подойдут к вопросу перехода зимой. Однако консультации проходят уже больше месяца», — сообщил источник в «Боруссии».

В нынешнем сезоне 19-летний Кварацхелия провел 12 матчей в РПЛ, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

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