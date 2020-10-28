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16:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сергей Карасев рассудит матч РПЛ между «Тамбовом» и «Динамо»

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым будет обслуживать матч 13-го тура чемпионата России по футболу между «Тамбовом» и московским «Динамо», сообщается на странице Российского футбольного союза (РФС) в Twitter.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча пройдет в Саранске 1 ноября.

На матч московского «Спартака» и «Ростова» (31 октября) назначен Виталий Мешков.

На других матчах тура будут работать:

31 октября

«Рубин» (Казань) — «Арсенал» (Тула) — Василий Казарцев,

«Ахмат» (Грозный) — «Краснодар» — Евгений Кукуляк,

«Сочи» — «Локомотив» (Москва) — Станислав Васильев.

1 ноября

«Уфа» — «Урал» (Екатеринбург) — Владимир Москалев,

«Химки» (Московская область) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — Алексей Матюнин,

«Ротор» (Волгоград) — ЦСКА (Москва) — Павел Кукуян.

Карасев 9 октября сообщил РИА Новости, что его последний тест на коронавирус дал положительный результат, поэтому он был вынужден пропустить матч между сборными Боснии и Герцеговины и Нидерландов в Лиге наций. На прошлой неделе РФС объявил, что Карасев вылечился от коронавируса.

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