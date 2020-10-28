Сергей Карасев рассудит матч РПЛ между «Тамбовом» и «Динамо»

Карасев 9 октября сообщил РИА Новости, что его последний тест на коронавирус дал положительный результат, поэтому он был вынужден пропустить матч между сборными Боснии и Герцеговины и Нидерландов в Лиге наций. На прошлой неделе РФС объявил, что Карасев вылечился от коронавируса.