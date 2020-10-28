Сергей Карасев рассудит матч РПЛ между «Тамбовом» и «Динамо»

Встреча пройдет в Саранске 1 ноября.
На матч московского «Спартака» и «Ростова» (31 октября) назначен Виталий Мешков.
На других матчах тура будут работать:
«Рубин» (Казань) — «Арсенал» (Тула) — Василий Казарцев,
«Ахмат» (Грозный) — «Краснодар» — Евгений Кукуляк,
«Сочи» — «Локомотив» (Москва) — Станислав Васильев.
«Уфа» — «Урал» (Екатеринбург) — Владимир Москалев,
«Химки» (Московская область) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — Алексей Матюнин,
«Ротор» (Волгоград) — ЦСКА (Москва) — Павел Кукуян.
Карасев 9 октября сообщил РИА Новости, что его последний тест на коронавирус дал положительный результат, поэтому он был вынужден пропустить матч между сборными Боснии и Герцеговины и Нидерландов в Лиге наций. На прошлой неделе РФС объявил, что Карасев вылечился от коронавируса.