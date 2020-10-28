СМИ: ФИФА отклонила жалобу по трансферу Понсе из «Ромы» в «Спартак»

Ранее в СМИ сообщалось, что «Ньюэллс» пожаловался в ФИФА из-за данного перехода. Аргентинский клуб обвинял «Рому» в том, что она занизила сумму трансфера Понсе и тайно включила в сделку «игрока с нулевой трансферной стоимостью», которым был голкипер Андреа Романьоли, перешедший также в «Спартак». Говорилось, что римский клуб хотел уменьшить сумму выплат, полагающуюся бывшей команде Понсе. По данным прессы, «Ньюэллс» получил 1,2 миллиона евро, а должен был в два раза больше.

Спартак (Москва) Все о команде

«Комиссия по статусу игроков ФИФА отклонила иск “Ньюэллс”. ФИФА имеет практику требовать того, что называется “дьявольскими доказательствами” (которые доказывают нарушение). Как мы получим документ, в котором “Рома” и “Спартак” соглашаются продать игрока за те деньги, о которых мы говорим?», — заявил юрист аргентинского клуба.

Рома (Рим) Все о команде

После получения обоснования решения от ФИФА «Ньюэллс» может обратиться в Спортивный арбитражный суд.