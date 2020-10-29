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12:43 (мск), источник: Sport24

7:6. «Уфа» и «Химки» выдали самый результативный матч в истории молодежного первенства России

Сегодня, 29 октября, в рамках 8-го тура первенства молодежных команд России состоялся матч Уфа — Химки.

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Источник: Sport24

Игра закончилась со счетом 7:6 в пользу «Уфы». Это самый результативный матч в истории молодежного первенства России.

Прежний рекорд — 10 голов в матчах «Краснодар» — «Динамо» (6:4, ноябрь 2012-го), «Локомотив» — «Терек» (9:1, октябрь 2014-го), «Спартак» — «Анжи» (9:1, март 2017-го).

Отметим, что в составе «Химок» уникальным достижением отметился Максим Костяев, оформивший пента-трик.

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