7:6. «Уфа» и «Химки» выдали самый результативный матч в истории молодежного первенства России
Сегодня, 29 октября, в рамках 8-го тура первенства молодежных команд России состоялся матч Уфа — Химки.
Сегодня, 29 октября, в рамках 8-го тура первенства молодежных команд России состоялся матч Уфа — Химки.
Игра закончилась со счетом 7:6 в пользу «Уфы». Это самый результативный матч в истории молодежного первенства России.
Прежний рекорд — 10 голов в матчах «Краснодар» — «Динамо» (6:4, ноябрь 2012-го), «Локомотив» — «Терек» (9:1, октябрь 2014-го), «Спартак» — «Анжи» (9:1, март 2017-го).
Отметим, что в составе «Химок» уникальным достижением отметился Максим Костяев, оформивший