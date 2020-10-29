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18:00 (мск), источник: ТАСС

КДК РФС отменил красную карточку футболиста «Ростова» Еременко в игре с «Химками»

ТАСС, 29 октября. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение отменить красную карточку, показанную полузащитнику «Ростова» Роману Еременко. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

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Источник: РИА "Новости"

Еременко получил прямую красную карточку на 71-й минуте матча 12-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Химок» 25 октября.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Ростов» дома уступил со счетом 0:2, пропустив оба гола в добавленное ко второму тайму время.

Ростов (Ростов-на-Дону)

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС (ЭСК РФС) 28 октября большинством голосов посчитала, что главный арбитр встречи Василий Казарцев ошибочно удалил полузащитника.

Также комитет принял решение оштрафовать «Ростов» на 35 тыс. рублей за массовые нарушения санитарного регламента посетителями стадиона. По той же причине штрафы получили «Локомотив» (40 тыс. рублей), «Ротор» (30 тыс. рублей), «Краснодар» (10 тыс. рублей), «Спартак» (40 тыс. рублей), «Ахмат» (180 тыс. рублей) и ЦСКА (40 тыс. рублей). Игрок тульского «Арсенала» Александр Ломовицкий получил дисквалификацию на два матча условно за неспортивное поведение.

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Ростов
0:2
Первый тайм: 0:0
Химки
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