КДК РФС отменил красную карточку футболиста «Ростова» Еременко в игре с «Химками»

«Ростов» дома уступил со счетом 0:2, пропустив оба гола в добавленное ко второму тайму время.

Также комитет принял решение оштрафовать «Ростов» на 35 тыс. рублей за массовые нарушения санитарного регламента посетителями стадиона. По той же причине штрафы получили «Локомотив» (40 тыс. рублей), «Ротор» (30 тыс. рублей), «Краснодар» (10 тыс. рублей), «Спартак» (40 тыс. рублей), «Ахмат» (180 тыс. рублей) и ЦСКА (40 тыс. рублей). Игрок тульского «Арсенала» Александр Ломовицкий получил дисквалификацию на два матча условно за неспортивное поведение.