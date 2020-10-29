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18:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Российские футболисты победили в матче с 13 голами и попали в историю

«Уфа» обыграла «Химки» в матче молодежного первенства чемпионата России со счетом 7:6. Видеообзор встречи опубликован в YouTube-канале клуба из Башкирии.

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Источник: РИА "Новости"

Соперники забили 13 голов на двоих и попали в историю — матч стал самым результативным в истории турнира. Пента-трик оформил хавбек «Химок» Максим Костяев.

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Уфа (Уфа)

Три гола из пяти в исполнении россиянина — с пенальти. Также дубль на счету нападающего «Уфы» Гамида Агаларова.

Химки (Химки)

Победа позволила уфимцам подняться на пятое место в чемпионате. На их счету 11 очков в группе B.

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