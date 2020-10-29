Российские футболисты победили в матче с 13 голами и попали в историю

Соперники забили 13 голов на двоих и попали в историю — матч стал самым результативным в истории турнира. Пента-трик оформил хавбек «Химок» Максим Костяев.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/eObV465-lTc" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Уфа (Уфа) Все о команде

Три гола из пяти в исполнении россиянина — с пенальти. Также дубль на счету нападающего «Уфы» Гамида Агаларова.

Химки (Химки) Все о команде