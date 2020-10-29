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18:17 (мск), источник: ТАСС

Напавший на судью матча молодежного первенства сотрудник ФК «Ахмат» отстранен на три года

ТАСС, 29 октября. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отстранил сотрудника службы безопасности грозненского «Ахмата» Сайда-Хусейна Алханова на три года от футбольной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

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Алханов напал на главного арбитра матча седьмого тура молодежного первенства России по футболу между «Ахматом» и московским «Спартаком». Встреча прошла 23 октября в Грозном. Представитель «Ахмата» нанес арбитру несколько ударов после матча.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Ахмат» также оштрафован на 200 тысяч рублей за необеспечение безопасности на стадионе, поставившее под угрозу жизнь и здоровье официальных лиц матча, за массовое появление на поле посторонних лиц и за нарушение болельщиками санитарного регламента.

Ахмат (Грозный)

Молодежная команда «Ахмата» проведет пять домашних матчей без зрителей начиная с 11 тура. Также КДК рекомендует НП «РФПЛ» обратиться в правоохранительные органы по данным эпизодам.

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