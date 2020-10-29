Напавший на судью матча молодежного первенства сотрудник ФК «Ахмат» отстранен на три года
ТАСС, 29 октября.
ТАСС, 29 октября.
Алханов напал на главного арбитра матча седьмого тура молодежного первенства России по футболу между «Ахматом» и московским «Спартаком». Встреча прошла 23 октября в Грозном. Представитель «Ахмата» нанес арбитру несколько ударов после матча.
«Ахмат» также оштрафован на 200 тысяч рублей за необеспечение безопасности на стадионе, поставившее под угрозу жизнь и здоровье официальных лиц матча, за массовое появление на поле посторонних лиц и за нарушение болельщиками санитарного регламента.
Молодежная команда «Ахмата» проведет пять домашних матчей без зрителей начиная с 11 тура. Также КДК рекомендует НП «РФПЛ» обратиться в правоохранительные органы по данным эпизодам.