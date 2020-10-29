Напавший на судью матча молодежного первенства сотрудник ФК «Ахмат» отстранен на три года

Алханов напал на главного арбитра матча седьмого тура молодежного первенства России по футболу между «Ахматом» и московским «Спартаком». Встреча прошла 23 октября в Грозном. Представитель «Ахмата» нанес арбитру несколько ударов после матча.

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«Ахмат» также оштрафован на 200 тысяч рублей за необеспечение безопасности на стадионе, поставившее под угрозу жизнь и здоровье официальных лиц матча, за массовое появление на поле посторонних лиц и за нарушение болельщиками санитарного регламента.

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