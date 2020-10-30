Трансфер Крыховяка в «Зенит» сорвался из-за того, что «Локомотив» не смог подписать Кузяева

Якобы перед закрытием трансферного окна в России «Зенит» обратился к «Локомотиву» по поводу Крыховяка , но времени для осуществления сделки было мало.

Как стало известно Sport24, «Локомотив» действительно мог продать Крыховяка в «Зенит», однако пошел бы на такой шаг при одном условии — если бы красно-зеленые сумели сперва подписать полузащитника Далера Кузяева, который на тот момент находился в статусе свободного агента. «Локо» не сумел договориться с Кузяевым, который впоследствии вернулся в «Зенит», потому возможность перехода Крыховяка в клуб из Санкт-Петербурга после уже не рассматривалась.