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00:22 (мск), источник: Sport24

Трансфер Крыховяка в «Зенит» сорвался из-за того, что «Локомотив» не смог подписать Кузяева

29 октября в российских СМИ появилась новость о том, что полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк в завершившееся трансферное окно мог покинуть московский клуб и перейти в «Зенит».

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Источник: РИА "Новости"

Как сообщал Eurosport, причиной ухода экс-игрока «ПСЖ» из «Локо» мог стать конфликт поляка с главным тренером железнодорожников Марко Николичем.

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Локомотив (Москва)

Якобы перед закрытием трансферного окна в России «Зенит» обратился к «Локомотиву» по поводу Крыховяка, но времени для осуществления сделки было мало.

Зенит (Санкт-Петербург)

Как стало известно Sport24, «Локомотив» действительно мог продать Крыховяка в «Зенит», однако пошел бы на такой шаг при одном условии — если бы красно-зеленые сумели сперва подписать полузащитника Далера Кузяева, который на тот момент находился в статусе свободного агента. «Локо» не сумел договориться с Кузяевым, который впоследствии вернулся в «Зенит», потому возможность перехода Крыховяка в клуб из Санкт-Петербурга после уже не рассматривалась.

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