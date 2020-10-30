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10:19 (мск), источник: Sport24

Президент «Тамбова» покинул свой пост

«Тамбов» остался без президента. Как сообщает «РБ-Спорт», Арсен Габуев, занимавший данную должность, покинул ее по собственному желанию.

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Источник: Sport24

Габуев, который является вице-губернатором области, работал в «Тамбове» с весны 2018 года, сменив Александра Дуракова. На днях функционер написал заявление на увольнение из клуба, но объяснять решение не стал.

В июне в «Тамбове» возникли серьезные финансовые трудности. Тогда клуб получил последние выплаты от области. Существовала вероятность, что вопрос будет решен после выборов губернатора региона 13 сентября, но ситуация не изменилась. У клуба многомиллионные задолженности.

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