Президент «Тамбова» покинул свой пост
«Тамбов» остался без президента. Как сообщает «РБ-Спорт», Арсен Габуев, занимавший данную должность, покинул ее по собственному желанию.
«Тамбов» остался без президента. Как сообщает «РБ-Спорт», Арсен Габуев, занимавший данную должность, покинул ее по собственному желанию.
Габуев, который является
В июне в «Тамбове» возникли серьезные финансовые трудности. Тогда клуб получил последние выплаты от области. Существовала вероятность, что вопрос будет решен после выборов губернатора региона 13 сентября, но ситуация не изменилась. У клуба многомиллионные задолженности.