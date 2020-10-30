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12:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Денисов рассказал, что уже давно живет в Москве

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Денисов рассказал, что в настоящее время проживает в Москве.

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Источник: Спорт-Экспресс

Ранее он прокомментировал «СЭ» информацию о том, что он мог стать тренером академии клуба из Санкт-Петербурга.

— Для информации, я уже давно живу со всей семьей в Москве, дети ходят тут в школу. Уже только по этой причине никакая работа в Питере для меня не актуальна. (Максим Алланазаров).

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