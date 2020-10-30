Денисов рассказал, что уже давно живет в Москве

Ранее он прокомментировал «СЭ» информацию о том, что он мог стать тренером академии клуба из Санкт-Петербурга.

— Для информации, я уже давно живу со всей семьей в Москве, дети ходят тут в школу. Уже только по этой причине никакая работа в Питере для меня не актуальна. (Максим Алланазаров).