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12:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Эдуардо Докампо пополнил тренерский штаб «Уфы»

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Эдуардо Докампо и Райнер Мюллер пополнили тренерский штаб «Уфы», сообщается на сайте футбольного клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее председатель совета директоров клуба из Башкортостана Ростислав Мурзагулов сообщил РИА Новости, что тренерский штаб усилят Докампо и специалист из немецкой бундеслиги.

Докампо, который займет в «Уфе» пост старшего тренера, начинал тренерскую карьеру в испанском «Атлетике». С 2012 года 46-летний специалист работал в академии казанского «Рубина», позже входил в тренерский штаб сборной Белоруссии, работал в египетском «Аль-Ахли» и киевском «Динамо». В 2019-м он помогал Роману Шаронову в «Рубине».

Мюллер в качестве игрока выступал за немецкие «Рот-Вайсс», «Магдебург», «Меппен» и другие клубы. С 2016 года 34-летний специалист начал тренерскую карьеру в России в грозненском «Тереке», где помогал Рашиду Рахимову. В 2018-м он работал в «молодежке» китайского «Хэбэй Чайна Форчун», после чего вернулся в «Ахмат», где провел еще один сезон.

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