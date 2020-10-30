Эдуардо Докампо пополнил тренерский штаб «Уфы»

Докампо, который займет в «Уфе» пост старшего тренера, начинал тренерскую карьеру в испанском «Атлетике». С 2012 года 46-летний специалист работал в академии казанского «Рубина», позже входил в тренерский штаб сборной Белоруссии, работал в египетском «Аль-Ахли» и киевском «Динамо». В 2019-м он помогал Роману Шаронову в «Рубине».

Мюллер в качестве игрока выступал за немецкие «Рот-Вайсс», «Магдебург», «Меппен» и другие клубы. С 2016 года 34-летний специалист начал тренерскую карьеру в России в грозненском «Тереке», где помогал Рашиду Рахимову. В 2018-м он работал в «молодежке» китайского «Хэбэй Чайна Форчун», после чего вернулся в «Ахмат», где провел еще один сезон.