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14:40 (мск), источник: ТАСС

ВТБ увеличит бюджет футбольного клуба «Динамо» на 800 млн рублей

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Группа ВТБ увеличит бюджет московского футбольного клуба «Динамо» в следующем сезоне на 800 млн рублей. Об этом журналистам заявил глава совета директоров клуба, первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Юрий Соловьев на форуме «ВТБ капитала» «Россия зовет!».

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Источник: РИА "Новости"

«Со стороны группы бюджет будет увеличен на 800 млн рублей, это возможно в рамках фейр-плей, потому что в прошлом году мы закончили сезон относительно неплохо, исходя из старта, — сказал Соловьев. — Мы все задачи прошлого года на сезон выполнили. Команда попала в еврокубки, “молодежка” выиграла чемпионат России. С этой точки зрения мы программу выполнили для команд».

При этом Соловьев затруднился назвать общий бюджет «Динамо» на будущий сезон, отметив, что все будет зависеть от спонсоров и трансферной кампании. Также он заявил, что ВТБ продал 7% акций московского «Локомотива». «Семипроцентный пакет, его больше у нас нет», — сказал глава совета директоров «Динамо».

С 2008 года ВТБ выступает генеральным спонсором «Динамо». В июле нынешнего года банк увеличил свою долю участия в АО «УК Динамо» до 92,3%. Согласно контракту, рассчитанному до 31 декабря нынешнего года, группа ВТБ в год выделяет ФК «Динамо» порядка 1,8 млрд руб.

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