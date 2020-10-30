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14:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ВТБ продал семь процентов акций «Локомотива» РЖД

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости/Прайм. ВТБ продал 7% футбольного клуба «Локомотив» структурам РЖД, сообщил журналистам первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Юрий Соловьев.

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Источник: Спорт РИА Новости

«7-процентный пакет, и его больше у нас нет», — сказал Соловьев, отвечая на соответствующий вопрос.

«Видимо, в систему все-таки РЖД попал?» — спросил глава ВТБ Андрей Костин про судьбу пакета. «Да», — подтвердил Соловьев.

Группа ВТБ стала владельцем пакета акций ФК «Локомотив» после присоединения опорного банка РЖД — Транскредитбанка.

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