ВТБ продал семь процентов акций «Локомотива» РЖД
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости/Прайм. ВТБ продал 7% футбольного клуба «Локомотив» структурам РЖД, сообщил журналистам первый заместитель
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости/Прайм. ВТБ продал 7% футбольного клуба «Локомотив» структурам РЖД, сообщил журналистам первый заместитель
«7-процентный пакет, и его больше у нас нет», — сказал Соловьев, отвечая на соответствующий вопрос.
«Видимо, в систему
Группа ВТБ стала владельцем пакета акций ФК «Локомотив» после присоединения опорного банка РЖД — Транскредитбанка.