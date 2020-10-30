Дело Романа Широкова передано в прокуратуру Москвы для направления в суд
Адвокат Александр Островский, представляющий интересы арбитра Никиты Данченкова вместе с Артуром Рамазановым, рассказал о ходе дела против Романа Широкова.
Адвокат Александр Островский, представляющий интересы арбитра Никиты Данченкова вместе с Артуром Рамазановым, рассказал о ходе дела против Романа Широкова.
«Дело передано в прокуратуру Москвы для направления в суд», — сказал Островский в беседе с корреспондентом Sport24 Александром Сергеевым.
Напомним, что в одном из эпизодов матча любительского турнира