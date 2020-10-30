Дело Романа Широкова передано в прокуратуру Москвы для направления в суд

«Дело передано в прокуратуру Москвы для направления в суд», — сказал Островский в беседе с корреспондентом Sport24 Александром Сергеевым.

Напомним, что в одном из эпизодов матча любительского турнира экс-футболист сборной России набросился на судью, нанеся ему удар кулаком в лицо, после чего бросился добивать ногами, но был остановлен партнерами по команде и игроками соперника. Данченков написал заявление в полицию и в результате Широкову были предъявлены обвинения в умышленном причинении легкого вреда здоровью.