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15:15 (мск), источник: Sport24

Дело Романа Широкова передано в прокуратуру Москвы для направления в суд

Адвокат Александр Островский, представляющий интересы арбитра Никиты Данченкова вместе с Артуром Рамазановым, рассказал о ходе дела против Романа Широкова.

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Источник: Sport24

«Дело передано в прокуратуру Москвы для направления в суд», — сказал Островский в беседе с корреспондентом Sport24 Александром Сергеевым.

Напомним, что в одном из эпизодов матча любительского турнира экс-футболист сборной России набросился на судью, нанеся ему удар кулаком в лицо, после чего бросился добивать ногами, но был остановлен партнерами по команде и игроками соперника. Данченков написал заявление в полицию и в результате Широкову были предъявлены обвинения в умышленном причинении легкого вреда здоровью.

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