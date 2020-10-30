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15:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

РФС удовлетворил заявление «Уфы» о регистрации Филипа Мрзляка

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Комитет Российского футбольного союза (РФС) по статусу игроков удовлетворил заявление «Уфы» о внесении в заявку хорватского полузащитника Филипа Мрзляка вне регистрационного периода, сообщается на сайте РФС.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Удовлетворить заявление АНО ФК “Уфа” Республики Башкортостан о регистрации футболиста Мрзляка Филипа (16.04.1993 года рождения) вне регистрационного периода. Разрешить АНО ФК “Уфа” Республики Башкортостан осуществить регистрацию футболиста Мрзляка Филипа для участия в соревнованиях (внести в заявочный лист для участия в соревнованиях) под эгидой РФС вне регистрационного периода при представлении в РФПЛ всех соответствующих документов, необходимых для регистрации данного футболиста», — говорится в сообщении.

Ранее 27-летний Мрзляк выступал за бухарестское «Динамо», в составе которого провел 26 матчей и забил два мяча.

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