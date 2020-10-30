РФС удовлетворил заявление «Уфы» о регистрации Филипа Мрзляка

«Удовлетворить заявление АНО ФК “Уфа” Республики Башкортостан о регистрации футболиста Мрзляка Филипа (16.04.1993 года рождения) вне регистрационного периода. Разрешить АНО ФК “Уфа” Республики Башкортостан осуществить регистрацию футболиста Мрзляка Филипа для участия в соревнованиях (внести в заявочный лист для участия в соревнованиях) под эгидой РФС вне регистрационного периода при представлении в РФПЛ всех соответствующих документов, необходимых для регистрации данного футболиста», — говорится в сообщении.