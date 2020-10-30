РПЛ: Тульский «Арсенал» готов сыграть с «Рубином»

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Тульский «Арсенал» готов сыграть в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином» после того, как в команде было выявлено три сомнительных теста на коронавирус, сообщается на сайте турнира.