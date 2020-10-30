РПЛ: Тульский «Арсенал» готов сыграть с «Рубином»
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Тульский «Арсенал» готов сыграть в матче 13-го тура Российской
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Тульский «Арсенал» готов сыграть в матче 13-го тура Российской
«Арсенал» в среду сообщил, что перед гостевой встречей 12-го тура РПЛ с московским ЦСКА (1:5) три игрока — Владислав Пантелеев, Юрий Ковалев и Валерий Громыко — сдали сомнительные тесты на коронавирус, футболисты были изолированы от команды.
«Перед матчем 13-го тура с “Рубином” было проведено дополнительное тестирование всех представителей “Арсенала”. Клуб сообщил, что по итогам полученных результатов команда готова к участию в игре. Ранее заболевшие представители клуба остаются на амбулаторном лечении», — говорится в сообщении.
«Оружейники» сыграют с «Рубином» на выезде 31 октября.