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16:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

РПЛ: Тульский «Арсенал» готов сыграть с «Рубином»

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Тульский «Арсенал» готов сыграть в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином» после того, как в команде было выявлено три сомнительных теста на коронавирус, сообщается на сайте турнира.

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Источник: РИА "Новости"

«Арсенал» в среду сообщил, что перед гостевой встречей 12-го тура РПЛ с московским ЦСКА (1:5) три игрока — Владислав Пантелеев, Юрий Ковалев и Валерий Громыко — сдали сомнительные тесты на коронавирус, футболисты были изолированы от команды.

«Перед матчем 13-го тура с “Рубином” было проведено дополнительное тестирование всех представителей “Арсенала”. Клуб сообщил, что по итогам полученных результатов команда готова к участию в игре. Ранее заболевшие представители клуба остаются на амбулаторном лечении», — говорится в сообщении.

«Оружейники» сыграют с «Рубином» на выезде 31 октября.

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