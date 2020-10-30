«Спартак» счёл оскорбительной шутку комментатора «Матч ТВ» о Доменико Тедеско

Шутка звучала следующим образом: «Что случится, если Тедеско отрубят голову? Будет бегать ещё пять минут и выпустит Бакаева».

«Шутку, озвученную Денисом Казанским в программе “Коммент. Шоу”, в клубе не оценили и посчитали оскорбительной. Мы направим письмо в адрес руководства “Матча” с просьбой дать оценку поведению лиц каналов холдинга. Мы также обратимся в редакцию самой программы с просьбой принести публичные извинения тренеру Доменико Тедеско», — цитирует директора по связям с общественностью «Спартака» Антона Фетисова телеграм-канал журналиста Василия Конова.