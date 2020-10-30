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19:47 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» счёл оскорбительной шутку комментатора «Матч ТВ» о Доменико Тедеско

«Спартак» направит жалобу руководству телеканала «Матч ТВ» из-за шутки, сказанной комментатором Денисом Казанским о главном тренере красно-белых Доменико Тедеско в видео YouTube-канала «Коммент. Шоу».

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Источник: РИА "Новости"

Шутка звучала следующим образом: «Что случится, если Тедеско отрубят голову? Будет бегать ещё пять минут и выпустит Бакаева».

«Шутку, озвученную Денисом Казанским в программе “Коммент. Шоу”, в клубе не оценили и посчитали оскорбительной. Мы направим письмо в адрес руководства “Матча” с просьбой дать оценку поведению лиц каналов холдинга. Мы также обратимся в редакцию самой программы с просьбой принести публичные извинения тренеру Доменико Тедеско», — цитирует директора по связям с общественностью «Спартака» Антона Фетисова телеграм-канал журналиста Василия Конова.

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