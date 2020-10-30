Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Шальке-04
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
23:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
23:00
Эйбар
Кадис
Футбол. Премьер-лига
31.10
Рубин
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
31.10
Шеффилд Юнайтед
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
31.10
Реал
Уэска
Все события
Фоторепортажи
10Щербакова победила на Кубке России по фигурному катанию
10Ничья ЦСКА с «Вольфсбергом»
20:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

РФС объявил о замене судей в матчах «Спартак» — «Ростов» и «Ротор» — ЦСКА

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Вместо Алексея Стипиди в качестве ассистента судьи VAR на матч 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Ростов» назначен Игорь Демешко, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Игра между «Спартаком» и «Ростовом» состоится в Москве в субботу и начнется в 16:30.

Также произошла замена ассистента судьи в матче «Ротор» — ЦСКА, который состоится в Волгограде 1 ноября. Вместо Андрея Гурбанова назначен Дмитрий Березнев.

Отмечается, что замены связаны с получением арбитрами сомнительных тестов на коронавирус.

Читайте также
 Самая горячая красотка ММА опубликовала соблазнительное фото в душе
Она завоевала пять золотых медалей из пяти возможных и умерла в 20 лет
Уткин: С сегодняшнего дня больше не буду болеть за Хабиба
Умер чемпион мира по футболу в составе сборной Англии
Гол в ворота «Локомотива» признан лучшим по итогам недели ЛЧ
«Спартак» отомстит Карпину: Топ-5 ставок выходных
Криштиану Роналду вылечился после заражения коронавирусом
Диего Марадона заявил, что верит в Путина и российскую вакцину
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь