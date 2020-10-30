РФС объявил о замене судей в матчах «Спартак» — «Ростов» и «Ротор» — ЦСКА
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Вместо Алексея Стипиди в качестве ассистента судьи VAR на матч 13-го тура Российской
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Вместо Алексея Стипиди в качестве ассистента судьи VAR на матч 13-го тура Российской
Игра между «Спартаком» и «Ростовом» состоится в Москве в субботу и начнется в 16:30.
Также произошла замена ассистента судьи в матче «Ротор» — ЦСКА, который состоится в Волгограде 1 ноября. Вместо Андрея Гурбанова назначен Дмитрий Березнев.
Отмечается, что замены связаны с получением арбитрами сомнительных тестов на коронавирус.