РФС объявил о замене судей в матчах «Спартак» — «Ростов» и «Ротор» — ЦСКА

Игра между «Спартаком» и «Ростовом» состоится в Москве в субботу и начнется в 16:30.

Также произошла замена ассистента судьи в матче «Ротор» — ЦСКА, который состоится в Волгограде 1 ноября. Вместо Андрея Гурбанова назначен Дмитрий Березнев.