Игра по-новому. Программа 13-го тура РПЛ откроется в субботу
ТАСС, 31 октября. Программа 13-го тура Тинькофф — Российской
ТАСС, 31 октября. Программа 13-го тура Тинькофф — Российской
С 13-го тура РПЛ переходит на зимний мяч, у которого теперь будет
Тесты трех представителей «Арсенала» на коронавирусную инфекцию показали сомнительный результат. Под ежедневным наблюдением медицинского штаба находятся Владислав Пантелеев, Юрий Ковалев и Валерий Громыко.
Помимо трех футболистов на карантине, у туляков немало игроков в лазарете.
В «Арсенале» не восстановились после травм Кирилл Комбаров, Александр Денисов, Георги Костадинов, Евгений Луценко и Гурам Аджоев. После 12 матчей туляки занимают 12-е место в таблице с 12 очками. Команда Сергея Подпалого в прошлом туре потерпела чувствительное поражение в Москве от ЦСКА со счетом 1:5. В текущем чемпионате «Арсенал» ни разу не побеждал на выезде (одна ничья, четыре поражения), единственное очко было набрано в матче с «Тамбовом» (1:1).
«Рубин» идет на девятой строчке в турнирной таблице, у клуба 18 очков после 12 игр. В предыдущем туре команда Леонида Слуцкого добилась неожиданной победы в
На прошлой неделе «Спартак» получил предписание Роспотребнадзора о том, что в связи с эпидемиологической ситуацией в Москве игра против «Ростова» должна пройти без зрителей. Клубы уже устно договорились об обмене кругами, но в итоге рокировка так и не состоялась. В итоге Роспотребнадзор разрешил допуск на игру 2 730 зрителей, включая посетителей
Главный тренер «Спартак» Доменико Тедеско был удивлен таким решением КДК РФС. «Я был действительно удивлен тому, что такое произошло, но если все хотят, чтобы Еременко вышел против “Спартака”, то так тому и быть. Он хороший игрок, опытный, с неплохой техникой и видением поля. В будущем мы также будем обращать внимание на наши желтые и красные карточки, будем оспаривать их, как, например, в кубковом матче с ЦСКА, когда желтую карточку получил Эсекьель Понсе, вследствие чего он не смог сыграть в полуфинале против “Зенита”», — заявил специалист на
Тедеско сам пропустит субботний матч
После 12 игр «Спартак» является единоличным лидером чемпионата с 27 очками.
«Ростов» с 20 очками идет на шестой позиции в турнирной таблице. В последних четырех матчах команда одержала две победы и потерпела два поражения. Два предыдущих выезда для подопечных Карпина прошли сверхрезультативно, с 11 забитыми мячами: в Сочи «Ростов» уступил со счетом 2:4, а в Туле южане оказались сильнее местного «Арсенала» (3:2). Команды провели между собой 58 официальных игр: 34 победы у «Спартака», 13 раз сильнее был «Ростов», еще в 11 матчах был зафиксирован ничейный результат, разность мячей 100−64 в пользу спартаковцев.
Команда Андрея Талалаева после 12 туров идет на 10-м месте с 17 очками. В прошлом туре «Ахмат» обыграл дома «Уфу» (3:1), забив два гола в меньшинстве после удаления защитника Андрея Семенова. У хозяев дублем и голевой передачей отметился полузащитник Бернард Бериша. Помимо Семенова, в субботу у грозненцев не сыграет
«Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков в 12 матчах. Команда Мурада Мусаева последние свои два матча проиграла. На своем поле краснодарцы в прошлом туре уступили московскому «Спартаку» (1:3), а в среду потерпели чувствительное поражение в Лиге чемпионов от английского «Челси» (0:4), хотя до 76-й минуте уступали именитому сопернику всего в один мяч.
У «Краснодара» в последнее время просматриваются серьезные кадровые проблемы. В Грозном у гостей
В прошлом сезоне «Ахмат» и «Краснодар» обменялись домашними победами: 1:0 — в Грозном, 4:0 — в Краснодаре. Всего команды друг против друга играли 21 раз, семь побед у грозненцев, 12 — у краснодарцев, в двух матчах был зафиксирован ничейный исход.
Завершит субботнюю программу 13-го тура РПЛ матч на «Фиште» между «Сочи» и «Локомотивом». Хозяева после 12 игр расположились на седьмой строчке в таблице с 17 очками. В прошлом туре сочинцы были обыграны в Москве в дебютном матче нового главного тренера «Динамо» Сандро Шварца со счетом 3:1. Всего из последних пяти матчей подопечные Владимира Федотова выиграли только в одном — в 10-м туре дома у «Ростова». При этом недавний лидер чемпионата еще не проигрывал в текущем сезоне на своем поле (две победы, три ничьи).
«Локомотив» в предыдущем туре проиграл дома худшей на тот момент команде РПЛ — «Ротору» (1:2). Во вторник железнодорожники на своем поле уступили в равной игре действующему победителю Лиги чемпионов мюнхенской «Баварии» (1:2). Несмотря на отрицательный результат, столичная команда и ее главный тренер Марко Николич заслужили добрые слова от болельщиков и специалистов за показанную игру, благодаря которой «Локомотив» мог не только рассчитывать на ничью, но и даже победить, учитывая созданные моменты у ворот соперника. Столичный клуб после 12 игр идет на четвертом месте в турнирной таблице с 21 очком — от призовой тройки железнодорожников отделяет всего одна победа.
В «Сочи» травмированы полузащитники Алексей Померко, Ивелин Попов и Кристиан Нобоа, который является сейчас лучшим бомбардиром РПЛ с семью забитыми мячами. В игре с «Зенитом» в
«Сочи» не только не выигрывал у жедезнодорожников, но и даже им не забивал. В прошлом сезоне матч в Москве завершился ничьей (0:0), а в Сочи победу одержал «Локомотив» (1:0).