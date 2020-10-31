Игра по-новому. Программа 13-го тура РПЛ откроется в субботу

С 13-го тура РПЛ переходит на зимний мяч, у которого теперь будет ярко-желтая расцветка с оранжевыми и синими вставками. Игры в снежную погоду будут проходить с мячами красного цвета. В апреле следующего года лига вернется к традиционному футбольному снаряду белого цвета. Игра «Рубин» — «Арсенал» станет первой, в которой будет использоваться мяч с новой расцветкой.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--8a8cff882ece9f2cd754" data-vnd="8a8cff882ece9f2cd754" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=8a8cff882ece9f2cd754" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Арсенал (Тула) Все о команде

Тесты трех представителей «Арсенала» на коронавирусную инфекцию показали сомнительный результат. Под ежедневным наблюдением медицинского штаба находятся Владислав Пантелеев, Юрий Ковалев и Валерий Громыко.

Рубин (Казань) Все о команде

Помимо трех футболистов на карантине, у туляков немало игроков в лазарете.

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 13, 31.10.2020, 14:00 Рубин - Арсенал Т -

В «Арсенале» не восстановились после травм Кирилл Комбаров, Александр Денисов, Георги Костадинов, Евгений Луценко и Гурам Аджоев. После 12 матчей туляки занимают 12-е место в таблице с 12 очками. Команда Сергея Подпалого в прошлом туре потерпела чувствительное поражение в Москве от ЦСКА со счетом 1:5. В текущем чемпионате «Арсенал» ни разу не побеждал на выезде (одна ничья, четыре поражения), единственное очко было набрано в матче с «Тамбовом» (1:1).

«Рубин» идет на девятой строчке в турнирной таблице, у клуба 18 очков после 12 игр. В предыдущем туре команда Леонида Слуцкого добилась неожиданной победы в Санкт-Петербурге над действующим чемпионом страны «Зенитом» (2:1). На своем поле в нынешнем сезоне казанцы выступают не очень удачно — всего одна победа в шести матчах при трех ничьих и двух поражениях. Единственный раз своих болельщиков команда порадовала в пятом туре, когда убедительно выиграла у «Уфы» (3:0).

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 13, 31.10.2020, 16:30 Спартак - Ростов -

Несостоявшаяся рокировка

На прошлой неделе «Спартак» получил предписание Роспотребнадзора о том, что в связи с эпидемиологической ситуацией в Москве игра против «Ростова» должна пройти без зрителей. Клубы уже устно договорились об обмене кругами, но в итоге рокировка так и не состоялась. В итоге Роспотребнадзор разрешил допуск на игру 2 730 зрителей, включая посетителей вип-лож.

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) в четверг отменил красную карточку полузащитника «Ростова» Романа Еременко, полученную на 71-й минуте в игре последнего тура с «Химками» (0:2). Оба гола хозяева пропустили в компенсированное ко второму тайму время. Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС (ЭСК РФС) большинством голосов посчитала, что главный арбитр встречи Василий Казарцев ошибочно удалил игрока ростовского клуба.

Спартак (Москва) Все о команде

Главный тренер «Спартак» Доменико Тедеско был удивлен таким решением КДК РФС. «Я был действительно удивлен тому, что такое произошло, но если все хотят, чтобы Еременко вышел против “Спартака”, то так тому и быть. Он хороший игрок, опытный, с неплохой техникой и видением поля. В будущем мы также будем обращать внимание на наши желтые и красные карточки, будем оспаривать их, как, например, в кубковом матче с ЦСКА, когда желтую карточку получил Эсекьель Понсе, вследствие чего он не смог сыграть в полуфинале против “Зенита”», — заявил специалист на пресс-конференции перед матчем с «Ростовом».

Ростов (Ростов-на-Дону) Все о команде

Тедеско сам пропустит субботний матч из-за дисквалификации. «Не считаю, что это как-то отразится на скамейке. Во время игры будут работать Андреас Хинкель и Макс Урванчки. Подобная ситуация случается уже не в первый раз, в предыдущих случаях всегда была проведена хорошая работа», — сказал наставник красно-белых.

После 12 игр «Спартак» является единоличным лидером чемпионата с 27 очками. Красно-белые на два балла опережают идущий следом ЦСКА. «Спартак», в отличие от конкурентов, не обременен играми в еврокубках. Команде Тедеско пока удается извлекать максимум турнирной пользы из этой ситуации: после поражения от армейцев в дерби со счетом 1:3, «Спартак» не проигрывает в пяти матчах (четыре победы, одна ничья).

«Ростов» с 20 очками идет на шестой позиции в турнирной таблице. В последних четырех матчах команда одержала две победы и потерпела два поражения. Два предыдущих выезда для подопечных Карпина прошли сверхрезультативно, с 11 забитыми мячами: в Сочи «Ростов» уступил со счетом 2:4, а в Туле южане оказались сильнее местного «Арсенала» (3:2). Команды провели между собой 58 официальных игр: 34 победы у «Спартака», 13 раз сильнее был «Ростов», еще в 11 матчах был зафиксирован ничейный результат, разность мячей 100−64 в пользу спартаковцев.

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 13, 31.10.2020, 16:30 Ахмат - Краснодар -

Обескровленный «Краснодар»

Команда Андрея Талалаева после 12 туров идет на 10-м месте с 17 очками. В прошлом туре «Ахмат» обыграл дома «Уфу» (3:1), забив два гола в меньшинстве после удаления защитника Андрея Семенова. У хозяев дублем и голевой передачей отметился полузащитник Бернард Бериша. Помимо Семенова, в субботу у грозненцев не сыграет из-за травмы защитник Ризван Уциев.

«Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков в 12 матчах. Команда Мурада Мусаева последние свои два матча проиграла. На своем поле краснодарцы в прошлом туре уступили московскому «Спартаку» (1:3), а в среду потерпели чувствительное поражение в Лиге чемпионов от английского «Челси» (0:4), хотя до 76-й минуте уступали именитому сопернику всего в один мяч.

Ахмат (Грозный) Все о команде

У «Краснодара» в последнее время просматриваются серьезные кадровые проблемы. В Грозном у гостей из-за дисквалификаций не смогут сыграть сразу два ключевых защитника — Игорь Смольников и Александр Мартынович. Также травмирован Сергей Петров, под вопросом участие в матче Реми Кабелла, Евгения Маркова, Егора Сорокина, Ари и Дмитрия Стоцкого.

Краснодар (Краснодар) Все о команде

В прошлом сезоне «Ахмат» и «Краснодар» обменялись домашними победами: 1:0 — в Грозном, 4:0 — в Краснодаре. Всего команды друг против друга играли 21 раз, семь побед у грозненцев, 12 — у краснодарцев, в двух матчах был зафиксирован ничейный исход.

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 13, 31.10.2020, 19:00 Сочи - Локомотив -

Поражение поражению рознь

Завершит субботнюю программу 13-го тура РПЛ матч на «Фиште» между «Сочи» и «Локомотивом». Хозяева после 12 игр расположились на седьмой строчке в таблице с 17 очками. В прошлом туре сочинцы были обыграны в Москве в дебютном матче нового главного тренера «Динамо» Сандро Шварца со счетом 3:1. Всего из последних пяти матчей подопечные Владимира Федотова выиграли только в одном — в 10-м туре дома у «Ростова». При этом недавний лидер чемпионата еще не проигрывал в текущем сезоне на своем поле (две победы, три ничьи).

«Локомотив» в предыдущем туре проиграл дома худшей на тот момент команде РПЛ — «Ротору» (1:2). Во вторник железнодорожники на своем поле уступили в равной игре действующему победителю Лиги чемпионов мюнхенской «Баварии» (1:2). Несмотря на отрицательный результат, столичная команда и ее главный тренер Марко Николич заслужили добрые слова от болельщиков и специалистов за показанную игру, благодаря которой «Локомотив» мог не только рассчитывать на ничью, но и даже победить, учитывая созданные моменты у ворот соперника. Столичный клуб после 12 игр идет на четвертом месте в турнирной таблице с 21 очком — от призовой тройки железнодорожников отделяет всего одна победа.

Локомотив (Москва) Все о команде

В «Сочи» травмированы полузащитники Алексей Померко, Ивелин Попов и Кристиан Нобоа, который является сейчас лучшим бомбардиром РПЛ с семью забитыми мячами. В игре с «Зенитом» в Санкт-Петербурге эквадорец был заменен на 79-й минуте, ему был поставлен диагноз — разрыв мышц задней поверхности бедра. У хозяев из-за дисквалификации матч пропустит Ибрагим Цаллагов. Марко Николич не сможет расcчитывать в Сочи на удаленного в домашнем матче против «Ротора» полузащитника Гжегожа Крыховяка, а также ранее травмированных Дмитрия Баринова и Михаила Лысова, под вопросом участие в матче Станислава Магкеева и Ведрана Чорлуки.

Сочи (Сочи) Все о команде