Матч «Уфа» — «Урал» начнется с минуты молчания в память о мэре Уфы
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Воскресный матч 13-го тура Российской
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Воскресный матч 13-го тура Российской
Мустафин скончался в четверг в возрасте 61 года в результате осложнений, вызванных пневмонией и коронавирусной инфекцией.
«Перед началом завтрашнего матча “Уфа” — “Урал” состоится минута молчания в память об ушедшем из жизни главе администрации Уфы Ульфате Мансуровиче Мустафине. Футболисты выйдут на поле в траурных повязках», — говорится в сообщении.