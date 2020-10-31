Текущие события
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф
Вердер
Футбол. Зарубежный
17:30
Арминия
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Майнц
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн
Бавария
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кротоне
Аталанта
00
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Спартак
Ростов
01
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Ахмат
Краснодар
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Реал
Уэска
30
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Шеффилд Юнайтед
Манчестер Сити
01
Футбол. Зарубежный
18:00
Бернли
Челси
Футбол. Зарубежный
18:15
Атлетик
Севилья
Футбол. Зарубежный
19:00
Ренн
Брест
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
Локомотив
Футбол. Зарубежный
20:00
Интер
Парма
Футбол. Зарубежный
20:30
Боруссия М
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
20:30
Ливерпуль
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:30
Осасуна
Атлетико
Футбол. Премьер-лига
14:00
Рубин
Арсенал Т
31
Футбол. Зарубежный
22:45
Болонья
Кальяри
Футбол. Зарубежный
23:00
Нант
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
23:00
Алавес
Барселона
Все события
Фоторепортажи
10Ничья ЦСКА с «Вольфсбергом»
8ЦСКА сыграл вничью с ФК «Динамо» (Загреб) в ЛЕ
14:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Матч «Уфа» — «Урал» начнется с минуты молчания в память о мэре Уфы

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Воскресный матч 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Уфой» и екатеринбургским «Уралом» начнется с минуты молчания в память о главе администрации Уфы Ульфате Мустафине, сообщается в официальном аккаунте клуба из Башкирии в Twitter.

Наверх
COVID-19: Новые случаи
Россия
Вся статистика

Мустафин скончался в четверг в возрасте 61 года в результате осложнений, вызванных пневмонией и коронавирусной инфекцией.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Перед началом завтрашнего матча “Уфа” — “Урал” состоится минута молчания в память об ушедшем из жизни главе администрации Уфы Ульфате Мансуровиче Мустафине. Футболисты выйдут на поле в траурных повязках», — говорится в сообщении.

Читайте также
 Самая горячая красотка ММА опубликовала соблазнительное фото в душе
Она завоевала пять золотых медалей из пяти возможных и умерла в 20 лет
СМИ: Футбольный клуб «Барселона» близок к банкротству
«Спартаку» принесли извинения за грубую шутку комментатора
«Рубин» победил «Арсенал» в матче чемпионата России
Вторая ракетка мира сдала положительный тест на коронавирус
«Тяжелые парни хотели меня ударить». Усик желает победить Чисору
Смотри все матчи чемпионата Испании в прямом эфире (видео)
«Спартак» принимает «Ростов» в РПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь