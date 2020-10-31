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15:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Арсенал» сыграл вничью с «Ростовом» в молодежном первенстве России

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Футболисты тульского «Арсенала» сыграли вничью с «Ростовом» в матче восьмого тура молодежного первенства России.

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Встреча группы A, прошедшая в Туле, завершилась со счетом 3:3. В составе хозяев голы забили Артем Суханов (63-я минута, с пенальти) и Никита Глойдман (74), также автогол на счету игрока «Ростова» Давида Березова (20). У гостей дубль сделал Данила Сухомлинов (42, 84), еще один гол забил Данил Хромов (47).

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