«Арсенал» сыграл вничью с «Ростовом» в молодежном первенстве России

Встреча группы A, прошедшая в Туле, завершилась со счетом 3:3. В составе хозяев голы забили Артем Суханов (63-я минута, с пенальти) и Никита Глойдман (74), также автогол на счету игрока «Ростова» Давида Березова (20). У гостей дубль сделал Данила Сухомлинов (42, 84), еще один гол забил Данил Хромов (47).