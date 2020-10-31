«Рубин» победил «Арсенал» в матче чемпионата России
КАЗАНЬ, 31 окт — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Футболисты казанского «Рубина» обыграли тульский «Арсенал» в матче 13-го тура Российской
КАЗАНЬ, 31 окт — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Футболисты казанского «Рубина» обыграли тульский «Арсенал» в матче 13-го тура Российской
Встреча в Казани закончилась со счетом 3:1.
Голы у хозяев забили Карл Старфельт (20-я минута), Джордже Деспотович (22-я) и Солтмурад Бакаев (52-я). В составе «Арсенала» отличился Кирилл Панченко (83-я).
Казанцы набрали 21 очко и вышли на пятое место в турнирной таблице. «Арсенал» с 12 баллами остался 11-м.
«Рубин» в 14-м туре 8 ноября встретится на выезде с подмосковными «Химками», а «Арсенал» днем ранее примет волгоградский «Ротор».