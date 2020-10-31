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16:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Рубин» победил «Арсенал» в матче чемпионата России

КАЗАНЬ, 31 окт — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Футболисты казанского «Рубина» обыграли тульский «Арсенал» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Казани закончилась со счетом 3:1.

Во время загрузки произошла ошибка.
Рубин (Казань)

Голы у хозяев забили Карл Старфельт (20-я минута), Джордже Деспотович (22-я) и Солтмурад Бакаев (52-я). В составе «Арсенала» отличился Кирилл Панченко (83-я).

Арсенал (Тула)

Казанцы набрали 21 очко и вышли на пятое место в турнирной таблице. «Арсенал» с 12 баллами остался 11-м.

Rutube.ru

«Рубин» в 14-м туре 8 ноября встретится на выезде с подмосковными «Химками», а «Арсенал» днем ранее примет волгоградский «Ротор».

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Рубин
3:1
Первый тайм: 2:0
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