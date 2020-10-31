Смолов захотел покинуть Россию

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Отмечается, что в интересах Смолова — продолжить карьеру в одном из чемпионатов дальнего зарубежья. Форвард рассматривает выступления в США, Австралии, Китае или Японии. Скорее всего, контракт с новым клубом станет последним в карьере футболиста.

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Контракт 30-летнего Смолова с «Локомотивом» истекает в 2022 году. Вторую половину сезона-2019/2020 нападающий провел в аренде, выступая за «Сельту». Испанский клуб отказался выкупить трансфер форварда за шесть миллионов евро.

Локомотив (Москва) Все о команде