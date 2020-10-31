«Этот узбекский парень». Российский менеджер рассказал о невероятном интересе к Зайнутдинову

— Интересная. Такая — инвестиционная. ЦСКА слишком ограничивает возраст — не брать старше 23 лет. В этом, может быть, и проблема. С одной стороны, здорово — взять помоложе. Но при этом у тебя сужен период оценки, который ты анализируешь. Игрок только начал и еще не до конца себя проявил. Я все-таки брал бы на год больше — до 24 лет, к примеру, но оценка у тебя была бы шире. Посмотрите, как играют, в том числе, и представители академии: Марадишвили, Тикнизян. И, конечно, этот узбекский парень. К нему был очень большой интерес на Западе, когда он играл еще за «Ростов».