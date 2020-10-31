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16:33 (мск), источник: Vesti.kz

«Этот узбекский парень». Российский менеджер рассказал о невероятном интересе к Зайнутдинову

Он высокого оценил казахстанца.

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Источник: РИА "Новости"

Известный российский спортивный менеджер Герман Ткаченко оценил талант футболиста сборной Казахстана Бахтиера Зайнудинова. Комментируя «СЭ» трансферную политику ЦСКА, он выделил 22-летнего полузащитника.

— А если говорить о глобальных переменах в ЦСКА?

— В ЦСКА новая жизнь. Пять-семь последних лет скаутский отдел работал в стол и вот — дорвался. Новые собственники и, самое главное, новый шоураннер (Максим Орешкин, председатель совета директоров ЦСКА — прим. ред.) этим занимаются очень серьезно.

ЦСКА (Москва)

— А если говорить о трансферной кампании?

— Интересная. Такая — инвестиционная. ЦСКА слишком ограничивает возраст — не брать старше 23 лет. В этом, может быть, и проблема. С одной стороны, здорово — взять помоложе. Но при этом у тебя сужен период оценки, который ты анализируешь. Игрок только начал и еще не до конца себя проявил. Я все-таки брал бы на год больше — до 24 лет, к примеру, но оценка у тебя была бы шире. Посмотрите, как играют, в том числе, и представители академии: Марадишвили, Тикнизян. И, конечно, этот узбекский парень. К нему был очень большой интерес на Западе, когда он играл еще за «Ростов».

— Узбек?

— Бахтиер Зайнутдинов — он этнический узбек, но играет в сборной Казахстана. К нему невероятный интерес — он очень сильный футболист.

Напомним, Зайнутдинов перешел в ЦСКА в августе из «Ростова». Сообщалось, что московский клуб заплатил за его трансфер два миллиона евро. Его контракт рассчитан до июня 2025 года.

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