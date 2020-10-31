«Этот узбекский парень». Российский менеджер рассказал о невероятном интересе к Зайнутдинову
Он высокого оценил казахстанца.
Он высокого оценил казахстанца.
Известный российский спортивный менеджер Герман Ткаченко оценил талант футболиста сборной Казахстана Бахтиера Зайнудинова. Комментируя «СЭ» трансферную политику ЦСКА, он выделил 22-летнего полузащитника.
— А если говорить о глобальных переменах в ЦСКА?
— В ЦСКА новая жизнь.
— А если говорить о трансферной кампании?
— Интересная. Такая — инвестиционная. ЦСКА слишком ограничивает возраст — не брать старше 23 лет. В этом, может быть, и проблема. С одной стороны, здорово — взять помоложе. Но при этом у тебя сужен период оценки, который ты анализируешь. Игрок только начал и еще не до конца себя проявил. Я
— Узбек?
— Бахтиер Зайнутдинов — он этнический узбек, но играет в сборной Казахстана. К нему невероятный интерес — он очень сильный футболист.
Напомним, Зайнутдинов перешел в ЦСКА в августе из «Ростова». Сообщалось, что московский клуб заплатил за его трансфер два миллиона евро. Его контракт рассчитан до июня 2025 года.