«Сочи» — «Локомотив»: Юсупов и Смолов выйдут с первых минут. Стартовые составы
Стали известны стартовые составы на матч 13-го тура Тинькофф РПЛ между «Сочи» и «Локомотивом».
Стали известны стартовые составы на матч 13-го тура Тинькофф РПЛ между «Сочи» и «Локомотивом».
Игра начнется в 19.00 (мск).
«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Мевля, Маммана, Миладинович, Бурмистров, Юсупов, Пруцев, А. Заболотный, Жоаузинью.
Запасные: Н. Заболотный, Заика, Новосельцев, Калугин, Набиуллин, Бахтияров, Пруцев, Немченко, Руденко, Варданян.
«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Лысцов, Рыбус, Мурилу, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Смолов, Эдер, Камано.
Запасные: Коченков, Савин, Игнатьев, Черный, Сильянов, Райкович, Миранчук, Мухин, Титков, Иосифов, Зе Луиш, Лисакович.