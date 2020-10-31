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19:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Сочи» — «Локомотив»: Юсупов и Смолов выйдут с первых минут. Стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 13-го тура Тинькофф РПЛ между «Сочи» и «Локомотивом».

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Источник: РИА "Новости"

Игра начнется в 19.00 (мск).

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Мевля, Маммана, Миладинович, Бурмистров, Юсупов, Пруцев, А. Заболотный, Жоаузинью.

Запасные: Н. Заболотный, Заика, Новосельцев, Калугин, Набиуллин, Бахтияров, Пруцев, Немченко, Руденко, Варданян.

«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Лысцов, Рыбус, Мурилу, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Смолов, Эдер, Камано.

Запасные: Коченков, Савин, Игнатьев, Черный, Сильянов, Райкович, Миранчук, Мухин, Титков, Иосифов, Зе Луиш, Лисакович.

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