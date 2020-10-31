Не помогло даже подаренное удаление. Еременко, который не должен был играть, сделал победу в матче со «Спартаком»
ЦСКА может стать лидером уже завтра.
ЦСКА может стать лидером уже завтра.
По итогам прошлого тура «Спартак»
Через неделю «Спартак» играл на почти пустом стадионе против перестроечного «Ростова», победить который
Но Казарцев решил показать прямую красную — и снова, пусть и заочно, насолил «Спартаку».
Наверняка возмущенный этим обстоятельством Тедеско принять участие в матче не мог
Агрессивный прессинг «Ростова» оставил «Спартак» без конструктива. Играть проще не получалось
Моментов у «Ростова» было тоже не слишком много, но в ключевой момент зажег тот самый Роман Еременко, который по мнению некоторых болельщиков на поле выйти не должен был. Резкая передача в стиле Еременко в центр штрафной — и Павел Мамаев подставил удачно ногу.
Уже в перерыве Тедеско по понятным мотивам бросил в бой Александра Соболева (вместо Бакаева), а еще через 20 минут — Кокорина. Несмотря на то, что вместе с Мамаевым они провели на поле всего три минуты (Карпин поменял Павла на Гиговича), футбольная встреча футболистов официцально состоялась.
Выход двух свежих нападающих не сильно помог «Спартаку» в плане конструктива, зато команда Тедеско преуспела в другом. Соболев, о таланте которого в нужный момент упасть говорят последнее время все чаще, рухнул после контакта с Хаджикадуничем и заработал для соперника вторую желтую.
В большинстве «Спартак» перешел на навал и оставшиеся 15 минут висел на воротах Песьякова, но попытки
Команда Тедеско без главного тренера на бровке потерпела второе поражение в этом сезоне и дала шанс обогнать себя не только «Зениту», но и ЦСКА.
Аналогии с сезоном Карреры закончились уже на 13-й тур чемпионата.