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18:53 (мск), источник: Sport24

Не помогло даже подаренное удаление. Еременко, который не должен был играть, сделал победу в матче со «Спартаком»

ЦСКА может стать лидером уже завтра.

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Источник: Sport24

По итогам прошлого тура «Спартак» наконец-то забрался на вершину: кризисный «Зенит» не сумел разобраться дома с «Рубином» и провалился на третье место. Окрыленные фанаты красно-белых оптимистично вспоминали последний чемпионский сезон — тогда «Спартак» Карреры в 12-м туре победил ЦСКА, опередил Петербург и до конца сезона не отдавал первой строчки.

Через неделю «Спартак» играл на почти пустом стадионе против перестроечного «Ростова», победить который красно-белые не могли в РПЛ уже два с половиной года. Неприятности начались еще до начала встречи — экспертно-судейская комиссия РФС отменила красную карточку Романа Еременко, полученную хавбеком с «Химками». Таким образом изначально дисквалифицированный полузащитник смог выйти против «Спартака» в стартовом составе.

Занятно, что удалил Еременко арбитр Василий Казарцев, утопивший «Спартак» в матче первого тура против «Сочи». Если бы рефери вынес игроку второе предупреждение за фол на Кухарчуке, обжаловать удаление у «Ростова» точно бы не получилось.

Но Казарцев решил показать прямую красную — и снова, пусть и заочно, насолил «Спартаку».

Наверняка возмущенный этим обстоятельством Тедеско принять участие в матче не мог из-за перебора желтых карточек. Пропускал игру по причине дисквалификации и защитник Маслов (вместо него вышел Кутепов). В остальном «Спартак» был в сильнейшем составе, но при этом провел максимально серый тайм: в социальных сетях болельщики вспоминали уже не про чемпионский сезон, а про времена Олега Кононова.

Агрессивный прессинг «Ростова» оставил «Спартак» без конструктива. Играть проще не получалось из-за атакующей тройки — Понсе, Ларссон и Бакаев не очень подходят для игры под выносы, тем более они просто слабо включались в борьбу за подборы. Единственный момент «Спартака» до перерыва пришел справа: все еще тяжеловатый Мозес удачно поборолся с необстрелянным Поярковым и подал на Понсе.

Моментов у «Ростова» было тоже не слишком много, но в ключевой момент зажег тот самый Роман Еременко, который по мнению некоторых болельщиков на поле выйти не должен был. Резкая передача в стиле Еременко в центр штрафной — и Павел Мамаев подставил удачно ногу.

Во время загрузки произошла ошибка.

Уже в перерыве Тедеско по понятным мотивам бросил в бой Александра Соболева (вместо Бакаева), а еще через 20 минут — Кокорина. Несмотря на то, что вместе с Мамаевым они провели на поле всего три минуты (Карпин поменял Павла на Гиговича), футбольная встреча футболистов официцально состоялась.

Октябрь, матч Мамаева и Кокорина против друг друга. В Кофемании на Большой Никитской официанты, наверное, перекрестились.

Выход двух свежих нападающих не сильно помог «Спартаку» в плане конструктива, зато команда Тедеско преуспела в другом. Соболев, о таланте которого в нужный момент упасть говорят последнее время все чаще, рухнул после контакта с Хаджикадуничем и заработал для соперника вторую желтую.

В большинстве «Спартак» перешел на навал и оставшиеся 15 минут висел на воротах Песьякова, но попытки красно-белых так и не закончились акцентированным ударомт — «Ростов» выдержал.

Команда Тедеско без главного тренера на бровке потерпела второе поражение в этом сезоне и дала шанс обогнать себя не только «Зениту», но и ЦСКА.

Аналогии с сезоном Карреры закончились уже на 13-й тур чемпионата.

Спартак
0:1
Первый тайм: 0:1
Ростов
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