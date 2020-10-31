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19:16 (мск), источник: Sport24

Мамаев признан лучшим игроком матча «Спартак» — «Ростов»

Определен лучший игрок матча 13-го тура РПЛ «Спартак» — «Ростов» (0:1). Им стал полузащитник гостей Павел Мамаев.

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Источник: Sport24

Футболист забил единственный гол в этой встрече на 26-й минуте.

«Спартак» потерпел свое 2-е поражение в чемпионате России в сезоне-2020/21 и с 27 очками продолжает лидировать в турнирной таблице, правда, ЦСКА (25 очков) и «Зенит» (24) провели на матч меньше. «Ростов» с 23 очками поднялся на 4-ю строчку.

Спартак
0:1
Первый тайм: 0:1
Ростов
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