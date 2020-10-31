Мамаев признан лучшим игроком матча «Спартак» — «Ростов»

«Спартак» потерпел свое 2-е поражение в чемпионате России в сезоне-2020/21 и с 27 очками продолжает лидировать в турнирной таблице, правда, ЦСКА (25 очков) и «Зенит» (24) провели на матч меньше. «Ростов» с 23 очками поднялся на 4-ю строчку.