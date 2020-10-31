«Краснодар» проиграл третий матч подряд. Влетели «Ахмату» и опустились на 10-е место

«Краснодар» идет, пожалуй, по сложнейшему графику в своей истории. Команде приходится рубиться на несколько фронтов, и это на фоне настоящей эпидемии травм — недоступны Стоцкий, Петров, Ари, Классон, Вандерсон, Марков и Кабелла, а матч с «Ахматом» из-за дисквалификаций пропускали Смольников и капитан Мартынович. Интересно, что даже при таком обескровленном составе Мурад Мусаев регулярно оставляет Сулейманова на скамейке запасных.

«Ахмат» под руководством Андрея Талалаева наоборот набирает обороты: в последних 5 турах обыграл «Урал» и «Уфу», сыграл вничью с «Рубином» и уступил в гостях «Ростову».

«Ахмат» с первых же минут придавил гостей — грозненцы постоянно грузили в штрафную, где сначала Рамирес вынес мяч с ленточки, а затем Ильин сначала ударил в перекладину, а чуть позже неплохо приложился с дальней дистанции. Однако после 20-й минуты «Краснодар» вернул себе инициативу по владению мячом, а Даниил Уткин в середине первого тайма зарядил в штангу.

В начале второго тайма «Ахмат» снова насел на соперника, и Матвею Сафонову пришлось несколько раз выручить команду, когда хозяева бомбили его ворота со второго этажа. Но на 66-й минуте и он не смог ничего поделать после добивания Анхеля. Владимир Ильин в этот вечер был настоящим кошмаром для защитников «Краснодара» Кайо и молодого Литвинова.

«Краснодар» ответил лишь неточным ударом появившегося со скамейки Шапи. А на 82-й минуте команда Талалаева выскочила в контратаку, которую завершил Исмаэл.

В концовке Шапи попробовал еще раз забить с дальней дистанции — на этот раз выручил Шелия. А точку поставил полузащитник «Ахмата» Полярус, классно пробивший со штрафного, но попавший в перекладину.