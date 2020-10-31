Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Боруссия М
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
20:30
Ливерпуль
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:30
Осасуна
Атлетико
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Интер
Парма
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ренн
Брест
21
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Сочи
Локомотив
21
Футбол. Зарубежный
22:45
Болонья
Кальяри
Футбол. Зарубежный
18:15
Атлетик
Севилья
21
Футбол. Зарубежный
23:00
Нант
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
23:00
Алавес
Барселона
Футбол. Зарубежный
18:00
Бернли
Челси
03
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф
Вердер
11
Футбол. Зарубежный
17:30
Арминия
Боруссия Д
02
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Майнц
31
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн
Бавария
12
Футбол. Зарубежный
17:00
Кротоне
Аталанта
12
Футбол. Премьер-лига
16:30
Спартак
Ростов
01
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ахмат
Краснодар
20
Футбол. Зарубежный
16:00
Реал
Уэска
41
Футбол. Зарубежный
15:30
Шеффилд Юнайтед
Манчестер Сити
01
Футбол. Премьер-лига
14:00
Рубин
Арсенал Т
31
Футбол. Первый дивизион
1.11
СКА-Хабаровск
Иртыш
Все события
Фоторепортажи
14Самые яркие эль-класико за последние 10 лет
27Лучшие кадры карьеры Хабиба Нурмагомедова
19:55 (мск), источник: Sport24

«Краснодар» проиграл третий матч подряд. Влетели «Ахмату» и опустились на 10-е место

Мусаеву просто не хватает ресурсов.

Наверх
Источник: Sport24

«Краснодар» идет, пожалуй, по сложнейшему графику в своей истории. Команде приходится рубиться на несколько фронтов, и это на фоне настоящей эпидемии травм — недоступны Стоцкий, Петров, Ари, Классон, Вандерсон, Марков и Кабелла, а матч с «Ахматом» из-за дисквалификаций пропускали Смольников и капитан Мартынович. Интересно, что даже при таком обескровленном составе Мурад Мусаев регулярно оставляет Сулейманова на скамейке запасных.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Ахмат» под руководством Андрея Талалаева наоборот набирает обороты: в последних 5 турах обыграл «Урал» и «Уфу», сыграл вничью с «Рубином» и уступил в гостях «Ростову».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Ахмат» с первых же минут придавил гостей — грозненцы постоянно грузили в штрафную, где сначала Рамирес вынес мяч с ленточки, а затем Ильин сначала ударил в перекладину, а чуть позже неплохо приложился с дальней дистанции. Однако после 20-й минуты «Краснодар» вернул себе инициативу по владению мячом, а Даниил Уткин в середине первого тайма зарядил в штангу.

В начале второго тайма «Ахмат» снова насел на соперника, и Матвею Сафонову пришлось несколько раз выручить команду, когда хозяева бомбили его ворота со второго этажа. Но на 66-й минуте и он не смог ничего поделать после добивания Анхеля. Владимир Ильин в этот вечер был настоящим кошмаром для защитников «Краснодара» Кайо и молодого Литвинова.

«Краснодар» ответил лишь неточным ударом появившегося со скамейки Шапи. А на 82-й минуте команда Талалаева выскочила в контратаку, которую завершил Исмаэл.

В концовке Шапи попробовал еще раз забить с дальней дистанции — на этот раз выручил Шелия. А точку поставил полузащитник «Ахмата» Полярус, классно пробивший со штрафного, но попавший в перекладину.

11−9 по ударам, но «Краснодар» всего лишь два раза попал в створ. «Ахмат» был банально свежее и интереснее в атаке, а «быкам» явно не хватает ресурса играть на несколько фронтов. Это поражение стало для команды Мурада Мусаева третьим подряд — до этого «Краснодар» проиграл дома «Спартаку» 1:3 и разгромно уступил дома «Челси» в Лиге чемпионов. Ругать команду сложно — с таким потрепанным составом реально сложно давать результат с таким плотным графиком. Ну, а «Ахмат» продолжает прогрессировать под руководством Андрея Талалаева и поднимается на 8-ю строчку в турнирной таблице.

Ахмат
2:0
Первый тайм: 0:0
Краснодар
 «Развелся с женой жестко, с грязью». У экс-футболиста «Спартака» заподозрили проблемы с головой
«Ого! От вашей пары сердце замирает!» Виктория Боня выложила новые фото с известным спортсменом
Удаление не спасло. Еременко сделал победу в игре со «Спартаком»
Азар забил, «Реал» — лидер. У Зидана все под контролем
Рублев в пятый раз в сезоне вышел в финал турнира АТР
Миранчук просидел на скамейке третий матч Серии А подряд
Смотри все матчи чемпионата Испании в прямом эфире (видео)
«Сочи» принимает «Локомотив» в матче РПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь