«Ростов» обратится в ЭСК по судейству в матче со «Спартаком»

Футбол, Премьер-лига, Тур 1331.10.2020, 16:30 (МСК UTC+3)Открытие Арена, 2363 зрителя
|Доменико Тедеско
|Валерий Карпин
|Павел Мамаев(Роман Еременко)
|26′
|98
|Александр Максименко
|30
|Сергей Песьяков
|2
|Самюэль Жиго
|34
|Алексей Козлов
60′
|14
|Георгий Джикия
|71
|Николай Поярков
61′
|6
|Айртон
90′
|5
|Деннис Хаджикадунич
42′75′
|33
|Алекс Крал
|55
|Максим Осипенко
|47
|Роман Зобнин
|6
|Кэнто Хасимото
|11
|Джордан Ларссон
41′
|15
|Данил Глебов
|29
|Илья Кутепов
55′80′
|7
|Роман Еременко
81′
|38
|Андрей Ещенко
|2
|Хайтам Алеесами
|8
|Виктор Мозес
80′
|99
|Дмитрий Полоз
81′
|20
|Остон Урунов
84′
|4
|Денис Терентьев
88′
|54
|Наиль Умяров
|10
|Павел Мамаев
70′
|10
|Зелимхан Бакаев
46′
|8
|Армин Гигович
72′
|7
|Александр Соболев
58′
|11
|Понтус Альмквист
60′
|19
|Эсекиэль Понсе
65′
|83
|Артур Сохиев
81′
|9
|Александр Кокорин
|13
|Владимир Обухов
|4
|Желтые карточки
|6
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|2
|11
|Удары (всего)
|6
|2
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|0
|18
|Фолы
|20
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Виталий Мешков(Россия, Дмитров)
|Боковой судья
|Николай Богач(Россия, Люберцы)
|Боковой судья
|Александр Кудрявцев(Россия, Санкт-Петербург)
|ВАР
|Павел Шадыханов(Россия, Москва)
|Ассистент ВАР
|Игорь Демешко(Россия, Химки)