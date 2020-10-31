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22:07 (мск), источник: Sport24

Заболотный нокаутировал «Локо»: забил шедевр и отдал голевую. У Николича 3-е поражение подряд

Через три дня «Атлетико».

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Источник: Sport24

На одной неделе «Локомотив» сдержал Роберта Левандовского, но не справился с Заболотным. Страйкер «Сочи» набрал топ-форму и заставил команду Николича страдать.

Уже на 14-й минуте «Локо» запрессинговали на своей половине: Рыбус ошибся, Маргасов навесил в штрафную, а Антон исполнил магию: качественно выбрал позицию (Мурило и Лысцов даже не успели вступить в борьбу) и роскошно пробил головой в дальнюю девятку. Гилерме попытался дотянуться, но без шансов.

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В четырех последних матчах РПЛ у Заболотного три гола. А в матче с «Локо» — еще и ассист. Перед перерывом «Сочи» отнял мяч у Лысцова и выбежал в контратаку, а Бурмистров идеально отыгрался в стенку с Заболотным и забил второй.

«Локо» повезло, что в первом тайме не случилось разгрома. Заболотный не давал защитникам продышаться: выигрывал всю борьбу, грамотно насыщал зоны и создавал моменты. Если бы не перекладина и Гилерме, среагировавший на «парашют», на второй тайм можно было бы просто не выходить.

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Николич тянул с заменами до 64-й минуты и в итоге выпустил всех, кого мог. Спасать игру с «Сочи» выскочили Лисакович, Миранчук, Зе Луиш и даже Никита Иосифов. Но все, на что хватило команду — гол Миранчука.

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После «Баварии» Николич сильно перетряхнул состав (пять изменений в старте), но кажется, команда просто выдохлась.

Поражение от «Сочи» для «Локо» — уже третье подряд. Впереди новое испытание — игра с «Атлетико», к которой не факт что вернутся Чорлука и Магкеев. А значит, в паре с Мурило снова сыграет Райкович или Лысцов, в центре — Куликов, а слева — Рыбус, которому просто нет альтернативы.

Сочи
2:1
Первый тайм: 2:0
Локомотив
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