Текущие события
Футбол. Премьер-лига
12:00
Уфа
Урал
Футбол. Первый дивизион
13:00
Краснодар-2
Алания
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Нижний Новгород
Футбол. Первый дивизион
08:00
СКА-Хабаровск
Иртыш
11
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник
Волгарь
Футбол. Первый дивизион
14:00
Акрон
Текстильщик
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
Динамо Бр
Футбол. Первый дивизион
14:00
Оренбург
Чертаново
Футбол. Премьер-лига
14:00
Химки
Зенит
Футбол. Зарубежный
14:30
Удинезе
Милан
Футбол. Зарубежный
15:00
Сент-Этьен
Монпелье
Футбол. Зарубежный
15:00
Астон Вилла
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
16:00
Бетис
Эльче
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ротор
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
17:00
Анже
Ницца
Футбол. Зарубежный
17:00
Дижон
Лорьян
Футбол. Зарубежный
17:00
Ним
Метц
Футбол. Зарубежный
17:00
Реймс
Страсбур
Футбол. Первый дивизион
17:00
Факел
Спартак-2
Футбол. Первый дивизион
17:00
Торпедо М
Крылья Советов
Футбол. Первый дивизион
17:00
Чайка
Томь
Футбол. Зарубежный
17:00
Ньюкасл Юнайтед
Эвертон
Футбол. Зарубежный
17:00
Специя
Ювентус
Футбол. Зарубежный
17:00
Торино
Лацио
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Байер
Футбол. Первый дивизион
18:00
Балтика
Нефтехимик
Футбол. Зарубежный
18:00
Сельта
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
19:00
Монако
Бордо
Футбол. Премьер-лига
19:00
Тамбов
Динамо
Футбол. Зарубежный
19:30
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Футбол. Зарубежный
20:00
Герта
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
20:00
Наполи
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
20:00
Рома
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
20:30
Гранада
Леванте
Футбол. Зарубежный
22:15
Тоттенхэм Хотспур
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
31.10
Нант
ПСЖ
03
Футбол. Зарубежный
31.10
Алавес
Барселона
11
Футбол. Зарубежный
22:45
Сампдория
Дженоа
Футбол. Зарубежный
31.10
Болонья
Кальяри
32
Все события
Фоторепортажи
8Хабиб победил Гэтжи и завершил карьеру
16«Краснодар» преклонил колено перед «Челси»
10:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Первый тайм — ужас. Это неуважение к чемпионату». Николич — об игре «Локо» с «Сочи»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич был явно расстроен и разозлен после поражения железнодорожников в Сочи.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

— Это были две разные игры — первый и второй таймы, — начал Николич. — До перерыва мы грубо ошиблись дважды, сделали подарки сопернику, он использовал эти моменты, забил голы. Непонятно, почему играли так спокойно, медленно. Как можно так играть на уровне чемпионата России? Особенно с «Сочи» — с опытной командой, которая может воспользоваться любым подарком. Второй тайм был другим, конечно, но первый тайм — ужас.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Как удалось переломить игру? Что вы сказали в раздевалке?

— Это останется внутри — то, что мы говорили. Но это и не так важно. Важнее, почему мы играли так в первом тайме, почем грубо ошибались, почему все спокойно и медленно. Мне надо понять, что случилось. По мне это невозможно: в среду с «Баварией» сделали больше, чем можно, а через несколько дней — так. Это неуважение к домашнему чемпионату. Это самая важная проблема, которую нужно решить.

Сочи (Сочи)

— Согласны, что «Сочи» одержал победу, когда «Локо» уязвим?

— Согласен. Мы поменяли состав — вышло пять-шесть свежих игроков. Но все это футболисты «Локомотива», которые должны тоже себя показывать на поле. Непонятно, почему игра в первом тайме была таким ужасом — не было концентрации, дисциплины, много ошибок и много подарков.

Локомотив (Москва)

— Была ли недооценка соперника?

— «Сочи» — опытная команда, она оборонялась очень хорошо. Она использовала моменты, которые мы подарили. Соперники защищали результат, десять человек находились за линией мяча.

Читайте также
Заболотный нокаутировал «Локо»: забил шедевр и отдал голевую. У Николича 3-е поражение подряд

Владимир Федотов: «Надеемся, Заболотный продолжит в том же духе»

— Заслуженная победа, — начал главный тренер «Сочи». — Ребята выполнили план от и до, особенно в первом тайме. Проявили бойцовские качества, мастерство. Грамотно сработали в обороне, хорошо выбегали в атаки, что привело к забитым мячам. Были и нереализованные моменты. Во втором тайме все было спокойно, но, когда вышли три футболиста соперника, все напряглось. На подборе недоработали — пропустили.

— Нужно ли было как-то дополнительно мотивировать команду на игру с «Локо», который только что провел сильный матч с «Баварией»?

— Вы сами ответили на вопрос. Какая может быть дополнительная мотивация? Мы все видели игру с «Баварией», в которой «Локомотив» показал содержательный футбол. Здесь нужно было не перегнуть палку — успокоить, ободрить команду. Последний результаты «Сочи» говорили о том, что нам нужно успокоиться, вернуть веру в себя. Нам это удалось.

— Согласны, что победили «Локомотив» в непростое для него время?

— Не соглашусь.

Непростое время сейчас у всех. Все команды испытывают трудности. У нас тоже были проблемы с составом — Цаллагов, Нобоа… Центральная ось выпала, ключевые игроки. «Локомотив» обладает двумя составами, а тут вышли свежие футболисты в атаке. Матч проходил через три дня на четвертый, а не через два на третий.
Владимир Федотов
Главный тренер "Сочи"

— Что мешало Заболотному играть так раньше?

— Заболотный всегда выкладывается на все сто процентов. Претензий к нему никогда не было. Но у каждого форварда бывает, что мячи просто не лезут в ворота. Для любого форварда проблема, когда он долго не забивает — даже для великих нападающих, которые попадают в такую же полосу. Но Антон амбициозен. Надеемся, что он продолжит в том же духе.

Гоша Чернов

Читайте также
Сочи
2:1
Первый тайм: 2:0
Локомотив
 Сколько зарабатывает Хабиб: гонорары, бизнес, состояние
«Я заслужил этот контракт». Брызгалову дали 50 миллионов долларов, избавились от него, но будут платить еще семь лет
Тренер «Аталанты» раскрыл причину отсутствия Миранчука в составе
UFC не будет спешить освобождать титул после ухода Хабиба
UFC Fight Night 181. Холл победил Силву техническим нокаутом
Джервонта Дэвис стал обладателем двух поясов чемпиона мира
Безвыигрышная серия «Барселоны» продлилась до четырех матчей
«Ливерпуль» одержал волевую победу и вышел на первое место в АПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь