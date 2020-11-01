«Первый тайм — ужас. Это неуважение к чемпионату». Николич — об игре «Локо» с «Сочи»

— Это были две разные игры — первый и второй таймы, — начал Николич. — До перерыва мы грубо ошиблись дважды, сделали подарки сопернику, он использовал эти моменты, забил голы. Непонятно, почему играли так спокойно, медленно. Как можно так играть на уровне чемпионата России? Особенно с «Сочи» — с опытной командой, которая может воспользоваться любым подарком. Второй тайм был другим, конечно, но первый тайм — ужас.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--ae0fe3db0c95c5949765" data-vnd="ae0fe3db0c95c5949765" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=ae0fe3db0c95c5949765" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

— Как удалось переломить игру? Что вы сказали в раздевалке?

— Это останется внутри — то, что мы говорили. Но это и не так важно. Важнее, почему мы играли так в первом тайме, почем грубо ошибались, почему все спокойно и медленно. Мне надо понять, что случилось. По мне это невозможно: в среду с «Баварией» сделали больше, чем можно, а через несколько дней — так. Это неуважение к домашнему чемпионату. Это самая важная проблема, которую нужно решить.

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— Согласны, что «Сочи» одержал победу, когда «Локо» уязвим?

— Согласен. Мы поменяли состав — вышло пять-шесть свежих игроков. Но все это футболисты «Локомотива», которые должны тоже себя показывать на поле. Непонятно, почему игра в первом тайме была таким ужасом — не было концентрации, дисциплины, много ошибок и много подарков.

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— Была ли недооценка соперника?

— «Сочи» — опытная команда, она оборонялась очень хорошо. Она использовала моменты, которые мы подарили. Соперники защищали результат, десять человек находились за линией мяча.

Владимир Федотов: «Надеемся, Заболотный продолжит в том же духе»

— Заслуженная победа, — начал главный тренер «Сочи». — Ребята выполнили план от и до, особенно в первом тайме. Проявили бойцовские качества, мастерство. Грамотно сработали в обороне, хорошо выбегали в атаки, что привело к забитым мячам. Были и нереализованные моменты. Во втором тайме все было спокойно, но, когда вышли три футболиста соперника, все напряглось. На подборе недоработали — пропустили.

— Нужно ли было как-то дополнительно мотивировать команду на игру с «Локо», который только что провел сильный матч с «Баварией»?

— Вы сами ответили на вопрос. Какая может быть дополнительная мотивация? Мы все видели игру с «Баварией», в которой «Локомотив» показал содержательный футбол. Здесь нужно было не перегнуть палку — успокоить, ободрить команду. Последний результаты «Сочи» говорили о том, что нам нужно успокоиться, вернуть веру в себя. Нам это удалось.

— Согласны, что победили «Локомотив» в непростое для него время?

— Не соглашусь.

Непростое время сейчас у всех. Все команды испытывают трудности. У нас тоже были проблемы с составом — Цаллагов, Нобоа… Центральная ось выпала, ключевые игроки. «Локомотив» обладает двумя составами, а тут вышли свежие футболисты в атаке. Матч проходил через три дня на четвертый, а не через два на третий. Владимир Федотов Главный тренер "Сочи"

— Что мешало Заболотному играть так раньше?

— Заболотный всегда выкладывается на все сто процентов. Претензий к нему никогда не было. Но у каждого форварда бывает, что мячи просто не лезут в ворота. Для любого форварда проблема, когда он долго не забивает — даже для великих нападающих, которые попадают в такую же полосу. Но Антон амбициозен. Надеемся, что он продолжит в том же духе.