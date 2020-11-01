«Первый тайм — ужас. Это неуважение к чемпионату». Николич — об игре «Локо» с «Сочи»
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич был явно расстроен и разозлен после поражения железнодорожников в Сочи.
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич был явно расстроен и разозлен после поражения железнодорожников в Сочи.
— Это были две разные игры — первый и второй таймы, — начал Николич. — До перерыва мы грубо ошиблись дважды, сделали подарки сопернику, он использовал эти моменты, забил голы. Непонятно, почему играли так спокойно, медленно. Как можно так играть на уровне чемпионата России? Особенно с «Сочи» — с опытной командой, которая может воспользоваться любым подарком. Второй тайм был другим, конечно, но первый тайм — ужас.
— Как удалось переломить игру? Что вы сказали в раздевалке?
— Это останется внутри — то, что мы говорили. Но это и не так важно. Важнее, почему мы играли так в первом тайме, почем грубо ошибались, почему все спокойно и медленно. Мне надо понять, что случилось. По мне это невозможно: в среду с «Баварией» сделали больше, чем можно, а через несколько дней — так. Это неуважение к домашнему чемпионату. Это самая важная проблема, которую нужно решить.
— Согласны, что «Сочи» одержал победу, когда «Локо» уязвим?
— Согласен. Мы поменяли состав — вышло
— Была ли недооценка соперника?
— «Сочи» — опытная команда, она оборонялась очень хорошо. Она использовала моменты, которые мы подарили. Соперники защищали результат, десять человек находились за линией мяча.
— Заслуженная победа, — начал главный тренер «Сочи». — Ребята выполнили план от и до, особенно в первом тайме. Проявили бойцовские качества, мастерство. Грамотно сработали в обороне, хорошо выбегали в атаки, что привело к забитым мячам. Были и нереализованные моменты. Во втором тайме все было спокойно, но, когда вышли три футболиста соперника, все напряглось. На подборе недоработали — пропустили.
— Нужно ли было
— Вы сами ответили на вопрос. Какая может быть дополнительная мотивация? Мы все видели игру с «Баварией», в которой «Локомотив» показал содержательный футбол. Здесь нужно было не перегнуть палку — успокоить, ободрить команду. Последний результаты «Сочи» говорили о том, что нам нужно успокоиться, вернуть веру в себя. Нам это удалось.
— Согласны, что победили «Локомотив» в непростое для него время?
— Не соглашусь.
Непростое время сейчас у всех. Все команды испытывают трудности. У нас тоже были проблемы с составом — Цаллагов, Нобоа… Центральная ось выпала, ключевые игроки. «Локомотив» обладает двумя составами, а тут вышли свежие футболисты в атаке. Матч проходил через три дня на четвертый, а не через два на третий.
— Что мешало Заболотному играть так раньше?
— Заболотный всегда выкладывается на все сто процентов. Претензий к нему никогда не было. Но у каждого форварда бывает, что мячи просто не лезут в ворота. Для любого форварда проблема, когда он долго не забивает — даже для великих нападающих, которые попадают в такую же полосу. Но Антон амбициозен. Надеемся, что он продолжит в том же духе.
Гоша Чернов