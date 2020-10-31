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31 октября, источник: Спорт-Экспресс

Подпалому ищут замену в «Арсенале». Гендиректор Балашов заявления об уходе не подавал

По данным «СЭ», руководством «Арсенала» принято принципиальное решение о расставании с главным тренером Сергеем Подпалым.

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Источник: Спорт-Экспресс

Специалисту уже начали подыскивать замену. Два последних поражения от ЦСКА и «Рубина» с общим счетом 2:8 переполнили чашу терпения.

При этом генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов не подавал заявления об уходе по собственному желанию, как ранее сообщил Telegram-канал «Инсайды от Карпа». (Константин Алексеев).

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