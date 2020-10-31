Подпалому ищут замену в «Арсенале». Гендиректор Балашов заявления об уходе не подавал
По данным «СЭ», руководством «Арсенала» принято принципиальное решение о расставании с главным тренером Сергеем Подпалым.
По данным «СЭ», руководством «Арсенала» принято принципиальное решение о расставании с главным тренером Сергеем Подпалым.
Специалисту уже начали подыскивать замену. Два последних поражения от ЦСКА и «Рубина» с общим счетом 2:8 переполнили чашу терпения.
При этом генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов не подавал заявления об уходе по собственному желанию, как ранее сообщил